DEVA Partisi 10. eylem planını açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin onuncu eylem planını açıkladı. Partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Babacan “Adil bir yargı için en önemli değişiklik iktidar değişikliği olacak” dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin onuncu eylem planını açıkladı. Eylem planı, “Hukuk devleti yolunda” sloganıyla duyuruldu.

“YARGIYA GÜVEN İYİCE SARSILMIŞ DURUMDA”

İlk konuşmayı yapan Babacan, bugüne dek 9 ayrı alanda eylem planı açıkladıklarını hatırlatarak, “Bugün de ‘10 numara' bir eylem planıyla karşınızdayız. Hukuk Devleti Yolunda, Adil Yargı Eylem Planımızın çok özel bir yeri var. Çünkü bizim her alandaki eylem planlarımızın başarıyla uygulanmasının olmazsa olmaz koşulu, Türkiye'nin sağlam bir hukuk zeminine kavuşmasıdır. Yargıya güven iyice sarsılmış durumda. Bunun çok basit bir sebebi var. Çünkü bu iktidar yargıyı, elinde sallandırdığı bir sopa olarak görüyor. Fikrini beğenmediği kişilere, kurumlara, şirketlere karşı kullandığı bir sopa. 84 milyon görüyor: Yargı kurumlarında kayırmacılık ve kadrolaşma yaşanıyor. Çok sayıda insan haksız yere tutuklanıyor. Yargı bağımsızlığı olmayınca, Sayın Erdoğan'ın tut dediğini tutuyor, sal dediğini salıyor. İşi öyle bir noktaya getirdiler ki, eğer sadece Türkiye Cumhuriyeti pasaportunuz varsa, Allah sizi mahkemeye düşürmesin. Yandınız. Ama Amerika, Almanya pasaportunuz falan varsa bir nebze daha şanslısınız. Böyle bir sistemde adaletten söz edilemez.” diye konuştu.

“YARGININ ÜSTÜNDEKİ BASKI SONA ERECEK”

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü: “Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan hakimlerin adeta ödüllendirilerek, Adalet Bakan Yardımcısı yapıldığı bir ülkede adaletten bahsedilemez. Çürümeye direnen, işini doğru düzgün yapan hâkim ve savcılarımız elbette var. Tüm baskılara ve zorluklara rağmen hukuku koruyan yargı mensuplarımıza bir vatandaş olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hukuk devleti yolunda adil bir yargı için eylem planı diyoruz. Adil bir yargı için en önemli değişiklik iktidar değişikliği olacak. En önemli değişim ülkeyi yöneten zihniyetin yani bu iktidarın topyekûn değişmesi olacak. İktidar değiştiği anda, bizler iktidara geldiğimiz anda yargının üzerindeki baskı bir anda sona erecek”

“HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU’NU KAPATACAĞIZ”

Babacan eylem planındaki şu taahhütleri paylaştı:

“Çocuklarımızın adalet bilinciyle büyümesini hedefliyoruz. İlkokuldan itibaren özgürlükçü demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve kadın erkek eşitliği derslerini eğitimde müfredata konulacak. Çünkü, hak bilincinin bir zihniyet meselesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Ülkemizde çok ciddi anlamda hukuk fakültesi enflasyonu yaşandığını maalesef görüyoruz. Bu enflasyona bağlı olarak da hukuk fakültelerinin eğitim standardı düşüyor. Biz, hukuk eğitiminin niteliğini artıracağız. Hukuk eğitimi için gereken kriterlere uymayan hukuk fakültelerini kapatacağız.

DEVA Partisi iktidarında, avukatlık mesleğini güçlendirecek adımlar atacağız. Çoklu baro sistemine son vereceğiz. Ceza yargılamalarında, savunma makamı ile iddia makamını eşitleyeceğiz. Öncelikle duruşma düzeninde savcı ile avukatın eşit konumda oturmasını sağlayacağız. Bu, Avrupa Birliği normlarıdır. Avukatların gelirini iyileştireceğiz. Adalet Bakanlığı bütçesinden stajyer avukatlara ödenek ayıracağız. Adli yardım ve CMK hizmeti veren avukatlara ödenen ücretleri artıracağız.

Bağlı çalışan avukatlara, baroların belirlediği tavsiye niteliğindeki ücretlerden düşük maaş verilmesini engelleyeceğiz. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu kapatacağız. Orada işler rayından çıktı. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak iki yeni yapı kuracağız. Hâkimler Kurulu'nda bakan dahil, Adalet Bakanlığı'ndan temsilciye yer vermeyeceğiz. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu üyeliklerinde ‘çoğulculuğu' sağlayacağız. ‘Farklı kanallardan üye seçimi' ile oylamalarda ‘gizli ve tek oy seçim' usulünü getireceğiz. Herhangi bir grubun, kurullara egemen olmasını engelleyeceğiz.”

“ANAYASA MAHKEMESİ’Nİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

İktidarın Anayasa Mahkemesi başkanını ve üyelerini alenen tehdit ettiğini iddia eden Babacan, şöyle devam etti:

“Hatta hızını alamayan Krizlerin Ortağı, Anayasa Mahkemesi'ni kapatmak bile istediğini söylüyor. Kafaya bak kafaya. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, boş. Biz, DEVA Partisi iktidarında, Anayasa Mahkememizi güçlendireceğiz. Lamı cimi yok bunun Çünkü Anayasa Mahkemesi, hedefimizdeki tam demokratik siyasal sistemin tam da merkezinde olmak zorundadır. Hedefimiz vatandaşımızın tüm hak ve özgürlüklerini korumaktır. 12 Eylül 2010 referandumuyla kazandığımız Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının kapsamını genişleteceğiz.

Anayasa Mahkemesi'nin yapısında da değişikliğe gideceğiz. Mahkeme'nin üye sayısını 15'ten 21'e yükselteceğiz. Bu 21 üyenin 18'ini TBMM nitelikli çoğunlukla seçecek. Böylece Yüksek Mahkeme'nin demokratik meşruiyetini sağlayacağız. TBMM'de, Anayasa Mahkemesi'ne seçilecek adaylarla görüşme, mülakat sistemi getiriyoruz. Bu mülakatlar da canlı yayınlanacak. DEVA Partisi iktidarında; Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararların derhal uygulanmasını sağlayacağız. ‘Tanımıyorum' gibi sözler, bu hoyrat dönemin basın arşivine konacak.”