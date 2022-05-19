DEVA Partisi İl Başkanı’ndan sırtında miting duyuru panosuyla protesto

DEVA Partisi’nin 21 Mayıs’ta Gaziantep’te yapacağı açık hava mitinginin duyurulması için asılacak afişlere verdikleri izin dilekçesine yanıt alamadıklarını ileri süren DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya, sırtında pano ile şehir turu atarak protesto eyleminde bulundu.

Ahmet KAYA

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Gaziantep Valiliği tarafından Demokrasi Meydanı'nda miting yapılmasına önce izin verildiği, daha sonra da iznin iptal edildiği açıklamasıyla başlayan izin tartışması, yeni bir boyut kazandı.

Kentin çeşitli semtlerindeki bilboardlara Kalealtı 14 Şehit Anıtı Arkası'nda saat 17:00'de düzenlenecek mitingle ilgili duyuru astıran il başkanlığı, bu kez de çeşitli kavşaklara bez afiş asılması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulundu. Ancak, iddiaya göre aradan dört gün geçmesine karşın izin konusunda dönüş olmadı.

“O MİTİNGİ EN GÖRKEMLİ ŞEKİLDE YAPACAĞIZ”

Bunun üzerine DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı avukat Ertuğrul Kaya, sırtına miting alanıyla ilgili panoyu bağlayarak kentin çeşitli yerlerinde protesto yürüyüşü yaptı. Kaya, sosyal medya hesabından ise “21 Mayıs Cumartesi günü yapacağımız mitingimizle ilgili engellemeler maalesef devam ediyor. Şehrimizin önemli noktalarına asmak için hazırladığımız bez afişler için verdiğimiz dilekçeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi cevap vermiyor. DEVA Partisi her engelinizi tek tek aşarak 21 Mayıs'ta Gaziantep'te o mitingi Allah'ın izniyle en görkemli şekilde yapacaktır. Size bu mitingden geriye kalacak olan ise, iktidar gücünün size verdiği hırsla dişlerinizi sıkmak olacaktır” dedi.

İZİN YETKİSİ VALİLİKTE

İddialarla ilgili olarak görüşlerini bildiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, afiş asma yetkisi konusunda karar makamının valilik olduğunu belirterek, “Valilikten bu konuda bize bir izin bildirimi gelmedi. Geldiği takdirde, belediyemizin yetki ve sorumluluğu olan yerlerde afişlerin asılması konusunda gerekli kolaylık gösterilecektir. İddia edildiği gibi belediyemizin bir engelleme durumu söz konusu değildir” dedi.