DEVA Partisi liderinden bayram mesajı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan videolu mesajla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan, yayınladıkları video mesajla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

“SORUNLARIN HEPSİNİ AŞARIZ”

Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Babacan, “Gönül isterdi ki bu bayrama bolluk içerisinde girebilelim. Gönül isterdi ki bu bayrama emeklilerimiz, işçilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız daha mutlu girebilsin. Sorunlar büyük hepsinin farkındayız. Ama bu ülke çok büyük bir ülke. 84 milyon nüfusuyla, Avrupa'nın en genç nüfusuyla, Avrupa'nın en büyük topraklarıyla, en büyük tarım arazileriyle çok güçlü bir ülkeyiz. Büyük bir ülkeyiz. Yeter ki bu ülke adaletle, istişareyle, dürüst ve ehil kadrolarla yönetilsin. Sorunların hepsini aşarız.” diye konuştu.

“HEP BERABER BAŞARACAĞIZ”

Çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını belirten Babacan, “Bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Yeter ki kendimize güvenelim. Yeter ki gençlerimize güvenelim. Hep beraber başaracağız. Omuz omuza çalışacağız ve ülkemizi layık olduğu seviyeye ulaştıracağız. Ülkemiz için, adalet için, özgürlük için, zenginlik için hep beraber bu yola çıktık. Hep beraber başaracağız.” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Babacan: Yeter ki seçimi alalım, gerisi kolay