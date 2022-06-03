Devler gözünü balıkçı barınağına dikti

Aydın Didim’de faaliyet gösteren Akköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bilal Cevizci, yıllardır kullandıkları Taşburun Balıkçı Barınağı’nın tüm şartları kooperatiflerinin devre dışı bırakılacak şekilde hazırlandığını, dev balık çiftliği şirketlerine ihale yoluyla kiralamaya çıkarıldığını belirterek, “Kendi limanımızdan atılmak üzereyiz. Kiralama ihalesinin tüm şartları ve katılım koşulları Kooperatifimizin devre dışı bırakılmasını hedefliyor” dedi.

Latif SANSÜR

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Didim'de yaklaşık 50 yıldır yerel balıkçıların oluşturduğu Akköy Su Ürünleri Kooperatifi'nce kullanılan Taşburun Balıkçı Barınağı'na balık üretim çiftliği sahipleri göz dikti.

İhaleye çıkarılan barınak için şartnamenin çiftlik sahiplerine göre hazırlandığını, ihaleye katılım şartlarının kooperatiflerini devre dışı bırakacak şekilde düzenlendiğini belirten Akköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bilal Cevizci, “Taşburun Balıkçı Barınağımızın tüm kullanım hakları, kiralama yoluyla balık üretim çiftliklerinin sahibi olan büyük şirketlere veriliyor.

İhale şartnamesinde, yerel balıkçıya limanda hiçbir kullanım alanı tanımlanmamış. Didimli balıkçılar olarak kendi limanımızdan atılmak üzereyiz” ifadelerini kullandı.

ONLARIN MİLYON DOLARLARI VAR”

Milyon dolarlık büyük şirketlerle ihale sürecinde mücadele etmelerinin mümkün olmadığını söyleyen Cevizci,

“Talebimiz; haksız ve hukuka aykırı olarak yürütülen ihale sürecinin durdurularak, devletimizin tüm kurumlarıyla emekçi yerel balıkçı halkının yanında yer almasıdır. Bizi bugün kendi barınağımızdan, kendi limanımızdan atmak istiyorlar.

Bu sorun ilk bakışta Taşburun'da balıkçılık yapan bizlerin sorunu olarak görünüyor olabilir. Ama aslında bu yaşananlar; Didim'in ve bölgenin en önemli limanının özelleştirilmesi sorunudur.

Talebimiz; haksız ve hukuka aykırı olarak yürütülen ihale sürecinin durdurularak, devletimizin tüm kurumlarıyla emekçi yerel balıkçı halkının yanında yer almasıdır” dedi.

İHALE SÜRECİ DURDURULSUN

Balık çiftliklerinin Didim'e yerleşmek için her yolu denediğini belirten Cevizci, turizmciler başta olmak üzere, siyasiler ve yöre insanlarını yerel balıkçıların 1973 yılından bu yana kullandıkları limana sahip çıkmaya çağırırken şu ifadeleri kullandı:

“Adalete ve yasalardan gelen haklarımıza sığınmak dışında bir yolumuz kalmadı. Gerekli hukuki süreci başlatarak ilk davamızı açtık.

Aynı zamanda ihale sürecine ilişkin itirazlarımızı da Aydın Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü'ne yazılı olarak ilettik.

Talebimiz; haksız ve hukuka aykırı olarak yürütülen ihale sürecinin durdurulması, barınağın asıl sahibi olan balıkçıların örgütü olan kooperatifimize verilmesidir.”

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