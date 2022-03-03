‘Devlet hastanesinde 8 branşta uzman doktor yok’

Türkiye'nin dört bir yanında devlet hastanelerinde doktor sıkıntısı yaşanıyor. İznik Devlet Hastanesi'nde, 8 branşta doktor olmadığı, hastaların mağdur olduğu iddia edildi.

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CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan hastanelerdeki doktor sıkıntısına dikkat çekti.

Bursa’nın birçok ilçesinden, devlet hastanelerinde doktor olmadığı yönünde şikayetlerin geldiğini belirten Aydın, “İznik Devlet Hastanesi’nde 8 branşta doktor yok. İznikliler, Bursa’daki özel hastanelere gitmek zorunda kaldıklarını söylediler” dedi.

“KİMİ İSTİFA ETMİŞ, KİMİ DE TAYİN OLMUŞ”

İznik Devlet Hastanesi’nde Dahiliye ve Genel Cerrahi doktorlarının tayin olduğunu, KBB, FTR ve Radyoloji doktorlarının istifa ettiği bilgisine ulaştıklarını dile getiren Aydın, Enfeksiyon, Cildiye ve Üroloji bölümlerinde ise uzun süredir doktor olmadığına dikkat çekti.

“İKTİDAR SADECE SEYREDİYOR, ÇÖZÜM ÜRETMİYOR”

“Sağlıkta devrim yaptık” diyenlerin Türkiye’nin sağlık sistemini geriye götürdüklerine, doktorların üzerindeki baskılardan dolayı istifa ettiklerini ifade eden Aydın, “Vatandaşlarımız hergün randevu alabilmek için bizleri arıyor. Telefonda doktor olan hastanede dahi 2-3 aydan önce randevu alabilmek mümkün değil. Sağlıktaki kötü gidişatı biz biliyoruz, vatandaş biliyor ama iktidar sadece seyrediyor ve bir çözüm üretmiyor. Özellikle ilçe hastaneleri kaderine terk edilmiş durumda. Ağır çalışma koşullarına dayanamayan, hak ettiği değeri görmeyen doktorlar ya istifa edip özel hastanelere geçiyor ya da Türkiye'yi terk ederek yurtdışına yerleşiyor. Hastaya da doktora da çare olamayan başarısız bir iktidarla karşı karşıyayız” diye konuştu.

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