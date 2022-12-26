Devletin çatısı çöküyor

Adalet Nöbetçisi Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, yargıdaki bozulmayı SÖZCÜ’YE anlattı. Balyoz kumpasına karşı Anayasa Mahkemesi önünde başlattığı “adalet nöbeti” ile tanınan Erol, 28 Şubat Davası için de benzer eyleme hazırlanıyor. Hapisteki askerler adına AYM’den derhal karar vermesini istiyor.

Saygı ÖZTÜRK

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“Ergenekon”, “Balyoz” kumpas davalarında, 103 askerin yargılandığı “28 Şubat Davası”nda, 103 emekli amiralin yargılandığı “Amiraller Davası”nda hep o avukatı gördük. Anayasa Mahkemesi önünde “Adalet Nöbeti”ni de o başlatmıştı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan, üçünün sağlık nedenleriyle tahliye edildiği, emekli Korgeneral Vural Avar'ın cezaevinde ölümü üzerine o avukat yine eyleme hazırlanıyor. Rütbeleri alınan bu askerlerin yargılamalarındaki hak ihlalleriyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun bir an önce ele alınması istenecek. O avukat, mesleğinde 45 yılı geride bırakan Şule Nazlıoğlu Erol'la sohbet ediyoruz. Emekli amiraller 3 Nisan 2021'de “Emekli Amirallerin Montrö Açıklaması”nı yaptı. Ertesi gün 14 amiralin evi arandı. Ankara'da günlerce sorgulandı. Geçen yılın Aralık ayında iddianame hazırlandı. İlk duruşmaları Mart 2022'de başladı. Yaklaşık 18 ay sonra, “Bu bir suç değil” kararıyla mahkeme beraat verdi.

SANSASYON İÇİN KELEPÇE

Emekli amirallerin 8 gün gözaltında tutulduktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldıklarını hatırlatan Erol, şöyle devam etti: “Onları değersizleştirebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Onlar bunu yaptıkça, komutanların değeri daha da artmaya başladı. Bir çağrıda çok rahatlıkla gelebilecek insanların ayaklarına elektronik kelepçe takıldı. Amaç, sansasyon yaratmaktı. İtiraz ettik kelepçeler sonra kaldırıldı. Yurtdışındaki önemli bir toplantıya davet edilen amiralin 4 günlüğüne gitmesine bile izin vermediler. Orduevleri, askeri tesislere girişleri yasaklandı. Üç emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı, lojmandan çıkarıldı, korumaları alındı. Davaları kazanmalarına rağmen bakanlık uygulamadı.”

YENİ TANIK DİNLENDİ

28 Şubat Davası kapsamında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli Korgeneral Yıldırım Türker paşanın avukatlığını yürüten Erol, “Daha önce tanık olarak dinlenmeyenler, devam eden ikinci 28 Şubat davasında dinlendi. Bunlar yeni delil, duruşmada dinlenememişti. Tanklardan yol güzergâhının değiştirilmesiyle ilgili belgeler istenmeliydi. Yeni tanıklarla olayın seyri değişti. 15 sene önce hüküm verilmiş davalarda yeni bir tanık bulundu diye geri dönen normal dosyalar var. ‘Adalet ana direktir. Devletin çatısını tutar. Çektiğiniz an çöker' dedim. Nitekim yaşıyoruz” dedi.

Adalet için nöbet tutan avukat

Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, 1954 Yozgat doğumlu, Ankara Üniversitesi mezunu, 1975 yılında Ankara Barosu üyesi oldu. Erol, Balyoz Davası'nda görev yaptı. Anayasa Mahkemesi önünde Balyoz Davası kararlarının incelenmesi için ‘Adalet Nöbeti' tuttu. Şule Nazlıoğlu Erol “Adalet ana devletin çatısını tutar. Çekilince çöküşü yaşıyoruz. Yargıya güvenin kaybolması son derece kötüdür” dedi.

28 Şubat davası savcısı ‘Üzerimde baskı var' dedi

28 Şubat davasının abartıldığını, ne olduğunun bile kamuoyu tarafından bilinmediğini belirten Erol, “Bu davanın iddianamesini hazırlayan ve FETÖ'den hüküm giyen, görevde bulunduğu dönemde C. Savcısı Mustafa Bilgili'ye, ‘Niçin böyle yapıyorsunuz?' diye sordum. Bana, ‘Üstümüzde çok ağır baskı var' dedi. Hatta, Soner Polatkan amiralin ifadesi sırasında, ‘Sizleri serbest bırakırlar, bundan tutuklama mı olur' dedi, sonra o da tutuklandı” dedi.

Bu dava tamamen FETÖ kumpası

Davanın tamamen FETÖ kumpası olduğunu belirten Erol, şunları söyledi: “Fethullahçı oldukları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılan 90'a yakın subay ve astsubaylar davanın müdahiliydi. Davanın yenilenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Ancak, 1,5 yıldır mahkeme bir türlü karar vermedi. Vural Avar paşa cezaevinde vefat etti. Hepsi vefat ettikten sonra mı karar verilecek?”