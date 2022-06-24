Devre mülk satışında dolandırıcılara dikkat!

Ataşehir'de kendisine ait devre mülkü satmak için sözde müşterilerle bir ofiste buluşan Hasan Y. akıl almaz bir yöntemle dolandırıldı.

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Ataşehir’de bir ofiste meydana gele olay iddialara göre şöyle gelişti; Hasan Y. elinde bulunan bir devre mülkü satışa çıkardı.

Kadir K. ve Sait K. bu alıcı olarak görüşmek istediler ve Hasan Y.’yi iş yerlerine davet ettiler. Bir süre pazarlık ettikten sonra şüphelilerden bir bahaneyle Hasan Y.’nin cep telefonunu alıp mobil bankacılık hesabına girdi.

Hesaptaki parayı az bulan şüpheliler, mobil bankacılık üzerinden kredi başvurusunda bulundu. Kısa süre içinde 59 bin lira kredi onaylanarak hesaba yattı. Şüpheliler yatan parayı kendi hesaplarına aktardıktan sonra cep telefonu geri verdi.

Hasan Y., kısa süre sonra bankadan gelen SMS ile dolandırıldığını anladı. Mağdur Hasan Y. polise giderek şikayetçi oldu. Polis kısa süre içinde şüpheliler Kadir K. ve Sait K. gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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