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Devrilen traktörünün altında kalıp öldü

Yozgat'ta devrilen traktörünün altında kalan Bekir Koçyiğit (57) hayatını kaybetti.

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Devrilen traktörünün altında kalıp öldü

Kent merkezinden Çadırardıç köyüne beton parke taşıyan Bekir Koçyiğit (57) idaresindeki traktör, Topaç köyü yakınlarında şarampole devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Koçyiğit, hayatını kaybetti.

Koçyiğit’in cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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AFAD Yozgat