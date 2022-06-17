Dezenformasyon yasasına DEVA Partisi’nden tepki: Dertleri ‘Kral çıplak’ seslerini bastırmak

Dezenformasyon yasasına tepki gösteren DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Bülent Arınç'ın sözlerine gönderme yaparak, "Dertleri doğruyu bulmak değil. Dertleri; ‘Geçinemiyoruz’ diyen vatandaşın, ‘Barınamıyoruz’ diyen öğrencinin, faturalara isyan eden esnafın, ‘Adalet istiyoruz’ diyen yüz binlerin, ‘Değişim istiyoruz’ diyen milyonların haykırışlarını susturmak. Daha da ötesi, kulakları sağır edercesine yükselen ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin duvarlarını yıkıp geçen ‘Kral çıplak’ seslerini bastırmak" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, kamuoyunda “dezenformasyon yasası” olarak adlandırılan ve TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçen kanun teklifine tepki gösterdi. Yeneroğlu şöyle konuştu:

“Bu kanun teklifi ile zorbalıkta ittifak eden iktidar ortakları, hukuka bir darbe daha vurmaktadır. Tüm devlet imkanlarını seferber ederek yalanlarla koltuğunu korumaya çalışanlar, güya yalana savaş açıyor.”

“DERTLERİ, ‘KRAL ÇIPLAK’ SESLERİNİ BASTIRMAK”

“Dertleri doğruyu bulmak değil. Dertleri; ‘Geçinemiyoruz' diyen vatandaşın, ‘Barınamıyoruz' diyen öğrencinin, faturalara isyan eden esnafın, ‘Adalet istiyoruz' diyen yüz binlerin, ‘Değişim istiyoruz' diyen milyonların haykırışlarını susturmak. Daha da ötesi, kulakları sağır edercesine yükselen ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin duvarlarını yıkıp geçen ‘Kral çıplak' seslerini bastırmak.

“Bu yasa ile vatandaşa üç maymunu oyna, yani ‘Görme, duyma, konuşma' deniliyor. İfade özgürlüğü ‘ülkenin iç ve dış güvenliği' gibi hassas kelimelerin altına gizlenip yok edilmek isteniyor. Majestelerinin hoşuna gitmeyen gerçekleri söyleyenler adeta yargı sopasıyla terbiye edilmeye çalışılıyor. Baskılara rağmen susmayan muhaliflere Silivri yolu gösteriliyor.”

“KANUN, ANAYASA’YA AYKIRI”

“Cumhurbaşkanı ve çevresi kurdukları ve kendilerine toz pembe gelen ama millete zulümden başka bir şey sunmayan dünyanın yıkılmasını önlemeye çalışsa da attıkları her adımda güç sarhoşluğunun sonuna daha hızlı yaklaştıklarını çok iyi biliyorlar. Bu kanun meclisten geçse de Anayasa'ya aykırı. Anayasa'yı yok sayan kanunun hükmü yoktur.”

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