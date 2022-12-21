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DHKP-C ve PKK’ya operasyon: 13 gözaltı kararı

Ankara'da terör örgütleri DHKP-C ile PKK/YPG/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında toplam 13 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

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DHKP-C ve PKK’ya operasyon: 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca terör örgütleri DHKP-C ile PKK/YPG/KCK’ya yönelik soruşturma yürütüldü.

DHKP-C’nin Ankara yapılanmasında faaliyet gerçekleştirdiği tespit edilen 6 şüpheli ile PKK/YPG/KCK adına hareket eden 7 Suriye uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 13 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. (DHA)

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