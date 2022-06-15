Din görevlisinden ‘Caiz mi Hocam?’ klibi: Haram, helal diyorlar, her haltı da yiyorlar, garibanı ezip de, zevk sefa sürüyorlar…

Her gün artan hayat pahalılığı ve yaşanan derin ekonomik krizle ilgili Manisa Kırkağaç ilçesinde din görevlisi olarak görev yapan Fatih Ardıç’ın ‘Caiz mi Hocam?’ adlı bir şarkı yazıp klip çekti. Ardıç'ın klibinde AKP'nin eski ilçe başkanlığı kurucularından Şeref Özengi oynadı. şarkıda "Haram, helal diyorlar, her haltı da yiyorlar, garibanı ezip de, zevk sefa sürüyorlar..." dizeleri dikkat çekiyor.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Ören Camii'nde görev yapan din görevlisi Fatih Ardıç, her geçen gün derinleşen ekonomik kriz, işçi ve emekçinin açlık sınırının altında ücret alması ve halkın geçim sıkıntı içerisinde olmasını ‘Caiz mi Hocam' isimli şarkısına çektiği kliple işledi.

Ardıç'ın Türkiye'de yaşanan olumsuzlukları anlattığı ‘Caiz mi Hocam' isimli şarkıya çekilen klip sosyal medyada da yayınlandı ve kısa süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından izlendi.

“YAŞANAN OLUMSUZLUKLARA TEPKİSİZ KALMAK İSTEMEDİM”

‘Caiz mi Hocam?' isimli şarkısına çektiği klip ile hem ekonomik krizin yaşattığı sıkıntılara hem de Türkiye'de yaşanan olumsuzluklara dikkat çektiğini söyleyen din görevlisi Fatih Ardıç, amacının başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere toplumun kanaat önderlerinin dikkatini çekmek olduğunu dile getirdi.

SÖZCÜ muhabirine konuşan Fatih Ardıç, çektiği klip ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'de yaşanan adaletsizlik, hukuksuzluk, ekonomiden kaynaklı geçim sıkıntısı başta olmak üzere yaşanan olumsuzluklara bir din görevlisi olarak sessiz kalamazdım. Ben de yaşanan olumsuzlukları dile getirmek amacıyla ‘Caiz mi Hocam?' isimli şarkıyı yazarak klip çektim.

Türkiye'de refah seviyesi iyi olanlar geçim derdi içinde olanların halinde anlamıyor. Kırkağaç gibi küçük bir ilçede bile ne esnafımız kazanabiliyor, ne asgari ücretlimiz geçinebiliyor. Kimileri lüks sofralar kurarken, evine ekmek götüremeyen bir babanın derdini bilmiyor.

Çektiğim klipte de bunu gündeme taşımak istedim. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere, din görevlilerinin ve toplumun kanaat önderlerinin dikkatini çekmek istedim. ‘Caiz mi Hocam?' diyerek sessiz kalmamalarını istedim.”

AKP'LİLERİN OYNADIĞI KLİBE CHP DESTEK VERDİ

Din görevlisi Fatih Ardıç açıklamasının devamında, klibinde hoca rolünde oynayan kişinin AKP’nin eski ilçe başkanlığı kurucularından Şeref Özengi olduğunu, ayrıca CHP Kırkağaç İlçe Başkanlığı’ndan da destek gördüğünü ifade etti. Ardıç sözlerine şöyle devam etti:

“Klibimin çekimine destek amacıyla hiçbir parti gözetmeksizin ilk olarak Kırkağaç Belediye Başkanlığı'na gittim. Destek alamadım. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne gittim, daha şarkıyı dinlemeden destek olamayacaklarını söylediler.

Daha sonra CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar, bana destek olacağını söyledi. Beni Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile görüştürdü. Sayın başkan da şarkımın klip çekimine destek oldu.

Klibimde ayrıca AKP İlçe Başkanlığı kurucularından olan ancak 2008 yılında partiden istifa eden Şeref Özengi abim ile AKP'li bir esnafımız oynuyor. Ben hiçbir parti gözetmeksizin ve hiçbir partiye hitap etmeden sadece yaşanan olumsuzlukları anlatmak istedim”

“KLİBİ İZLEYENLER ‘SESİMİZ OLDUN' DİYOR”

Kendisinin bir din görevlisi olarak toplumda yaşanan olumsuzlukları dile getirmekle yükümlü olduğunu söyleyen Fatih Ardıç, “Ben bir din görevlisiyim ve yaşanan haksızlıklara, olumsuzluklara sessiz kalamam. Kimsenin de sessiz kalmamasını istiyorum. Şarkıyı dinleyen ve klipi izleyenler ‘Sesimiz oldun' diyerek olumlu tepkiler veriyor. Yaşanan olumsuzlukları hep dış mihraklara yorumluyorlar. Bana da bu şarkıyı dış mihraklar yazdırdı (!) Bu şarkıyı dış mihraklara yazdım (!) Türkiye'de yaşanan olumsuzluklara karşı sessiz kalmamaya devam edecem.”

Din görevlisi Ardıç’ın klibini çektiği şarkının sözleri şöyle:

“Esnaf bittik diyor

Gülmüyor emekçimiz

Hayalleri çalınmış, ne olacak gencimiz

Devletin malı deniz

Yemeyen sanki keriz

Tüyü bitmedik yetimin hakkı var oysa deniz

Caiz mi hocam, caiz mi hocam?

Caiz mi hocam, caiz mi hocam?

Helal mi hocam, doğru mu hocam?

Söyle be hocam, caiz mi hocam?

Haram, helal diyorlar

Her haltı da yiyorlar

Garibanı ezip de, zevk sefa sürüyorlar

Rüşveti görüyorlar, gene de susuyorlar

Adalet yok, ahret yok

Hiç bir şey demiyorlar

Caiz mi hocam, caiz mi hocam?

Caiz mi hocam, caiz mi hocam?

Helal mi hocam, doğru mu hocam?

Söyle be hocam, caiz mi hocam?

Dinimiz sevgi dini

Dinimiz barış dini

Halkı ayrıştırır mı bu dini bilen biri?

Bu vatanın delisi hem de serdengeçtisi

Haksızlığa susar mı bu dinin görevlisi?

Hakikat delikanlı adamın zoruna gitmez

Yarası olan gocunsun”