Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yeniden coronaya yakalandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da yaptırdığı corona virüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, ziyareti sırasında yaptırdığı covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı, “Kazakistan'da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi'yle Stratejik Planlama Grubu Toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kazakistan'a destek ve dayanışmasını teyit ettik” ifadelerini kullandı.