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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yeniden coronaya yakalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da yaptırdığı corona virüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Yayınlanma: 15:39 - 24 Şubat 2022 Güncellenme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yeniden coronaya yakalandı

Bakan Çavuşoğlu, ziyareti sırasında yaptırdığı covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı, “Kazakistan'da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi'yle Stratejik Planlama Grubu Toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kazakistan'a destek ve dayanışmasını teyit ettik” ifadelerini kullandı.

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