Dışişleri’nden BM 76’ncı Genel Kurulu Başkanı’nın sözde soykırım anıtı ziyaretine tepki

Dışişleri Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'in Ermenistan ziyaretinde sözde soykırım anıtını ziyaret etmesine ilişkin, "Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz" açıklaması yapıldı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; BM 76’ncı Genel Kurulu Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahidin Ermenistan ziyaretinin tek taraflı Ermeni tezlerine alet edildiği ve bu çerçevede Shahidin sözde soykırım anıtını ziyaret ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, “BM Genel Kurulu Başkanlığı gibi adil ve tarafsız olması gereken bir görev üstlenen adı geçenden daha dikkatli olması ve sorumlu davranması beklenirdi. BM yetkili organlarını temsil eden şahısların, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme başta olmak üzere, BM müktesebatı ile uluslararası hukuk norm ve kurallarına uygun davranmaları gerekir. Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, 1915 olaylarıyla ilgili gerçeklerin tam, adil ve dürüst bir çerçevede ele alınması gerektiği görüşündedir.” denildi. (DHA)

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