DİSK İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yaptı

Sağlıkta şiddeti protesto etmek için bugün Çapa Tıp Fakültesinden il sağlık müdürlüğüne yürümek isteyen hekimlere polis müdahale etmişti. DİSK Başkanı ve bazı sağlıkçılar polis barikatını aşarak sağlık müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı açıklamada, “Yıllardır ‘sağlıkta şiddeti durdurun’ diyoruz. Ama duymadılar, hiç bir önlem almadılar. Her türlü barikata, engellemeye rağmen, Çapa’dan Cerrahpaşa’dan ne yapıp edip buraya gelen sağlık emekçilerini görün.

Öfke burada, kararlılık burada. Bütün sağlık çalışanlarının bu cesareti ve bu iradesi bizi aydınlık geleceğe taşıyacak. Sağlıkta şiddeti yaratan şey, hastayı müşteri, hekimi de sınırsız bir müşteri memnuniyeti yaratmakla sorumlu tutan ve sağlık hizmetini ticarileştiren bu sistemdir. Sağlıkta piyasa olmaz, sağlıkta piyasanın kuralları işlemez… Sağlıkta sınırsız bir müşteri memnuniyeti olur mu? Ölüm var ölüm. Hayatta ölüm var. Tedavi edilemeyen hastalık var. Başarılı olamayan ameliyat var. Yani ölüm var” dedi.

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