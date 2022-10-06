DİSK: İşçilerden özür dileyin

AKP İzmir İl Yöneticilerinin Çiğli Arıtma Tesisi’ne zorla girmek isterken görevli işçilere yönelik davranışlarına sendikalar sert tepki gösterdi.

Gökmen ULU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AKP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'ın da aralarında olduğu bir grubun Çiğli İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ndeki güvenlik görevlileriyle yaşadığı arbede üzerine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ardından sendikalardan da sert tepki geldi.

DİSK: İŞÇİLERDEN ÖZÜR DİLEYİN

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, şöyle konuştu:

*Ne yazıktır ki AKP il başkanları memleketin her yerinde kendilerini kamuda yönetici olarak görüyorlar.

*Parti devleti anlayışında her şeyi kendilerine mubah gören AKP İl Başkanı ve yanındakiler İZSU Çiğli arıtmada üyelerimize karşı çirkin ifadeler kullanmış ve üyelerimize tehditler savurarak emeği için alın teri döken emekçileri tehdit etmişlerdir.

*Biz sizin işçi sınıfına, emekçilere nasıl baktığınızı biliyoruz. Tehditleriniz, zorbalıklarınız bizi demokrasi ve özgürlük mücadelemizden bir adım dahi geri attıramayacaktır.

*AKP'li yöneticilerin ülkeyi kendi tapusundaymış gibi görüp kaymakam odalarını işgal etmeleri, kolluk küvetlerini hizaya sokmaları ve buna benzer birçok kamusal alana müdahaleleri mevcuttur.

*Ama biz emekçiler yapmış olduğunuz tehditlere boyun eğmeyeceğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız

DİSK, AKP'li temsilcilerin işçilerden özür dilemesini istedi.

GENEL-İŞ: KENDİNİZİ KANUNLARIN ÜSTÜNDE Mİ GÖRÜYORSUNUZ

DİSK – Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Yönetimi de yazılı açıklama yaparak tepki ve eleştirilerini şöyle ifade etti:

*AKP İl Başkanı ve ekibi, görevini yapan üyelerimize zorbalık yapıyor, hakaret ediyor. Siz kendinizi kanunların üzerinde mi görüyorsunuz!

*Yaşanılan olayda arkadaşlarımız kanun dışı hiçbir şey yapmamıştır. Kanunları gerekçe gösterip kanun dışı davranan tam da sizlersiniz.

*Görüntülerde de görüldüğü üzere görev alanında, 5188 sayılı Kanun'un verdiği yetkilerle görevlerini ifa eden güvenlik emekçisi arkadaşlarımızı tartaklayıp, darp edip, hakarette bulunan bu zihniyetinize yazıklar olsun.

*Arkanıza aldığınız iktidar gücü sayesinde aklınıza her eseni yapabileceğinizi, emekçiye her türlü zulmedebileceğinizi düşünen bu zihniyetinizi ve bu kanun tanımaz tavrınızı kınıyoruz. Bugün yaşanan olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Üyelerimiz asla yalnız değildir.

İlginizi Çekebilir AKP İzmir İl Örgütü arıtma tesisine zorla girdi!