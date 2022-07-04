DİSK, TÜİK’e böyle seslendi: İşçi çocuklarının vebali boynunuzda

Haziran ayı verilerinin açıklandığı dakikalarda TÜİK'in yakınındaki parkta bir basın açıklaması yapan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "TÜİK enflasyonu düşük açıklayarak ekmekle oynuyor. Gelin, iktidarın maşası olmayın, işçi çocuklarının vebali boynunuzda" dedi.

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DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yakınındaki Özveren Parkı’nda gerçekleştirdiği basın açıklamasında şunları söyledi:

“Milyonlarca insanın emeği için TÜİK’e gerçekleri açıklaması ve işçi ve emekçilerin hakları ile oynamaması için çağrıda bulunduk.

Bu ülkede ve dünyada herkes açısından bireysel ya da kurumsal eleştiri sunmak, öneri sunmak, gösteri ve yürüyüş hakkı en temel insan hakkıdır ve uluslararası sözleşmelerde anayasal hak olan bu özgürlüğün engellenmesi kabul edilemez.

Herkesin düşüncesini söyleyebileceği, sendikal haklarını kullanabileceği emeğin Türkiye’sini kuracağız. Bugün milyonlarca işçi, memur ve emekliler için önemli bir gün.

TÜİK’in milyonların ekmeği ile oynamaması için buradayız. Bugün TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Haziranda yıllık TÜFE yüzde 78,62, aylık ise 4,95 olarak açıkladı.

TÜİK, yıllardır iktidarın ücretleri baskılama politikasını hayata geçirmek için, enflasyonu ve verileri karartarak açıklıyor. Bugün 6 aylık enflasyon oranı işçi, memur ve emekliler için önemli.

Aylıklar bu enflasyona göre belirleniyor, her gün yoksullaştığımız ve küçük bir azınlık dışında 84 milyonun yoksul yaşadığı bir ülkede bu rakamlar kabul edilemez.

TÜİK, en büyük patron gibi… O nedenle enflasyonun eksik ve hatalı ölçülmesi emekçilerin hakkının gasp edilmesidir.”

EKMEĞİMİZ İÇİN BURADAYIZ

Konuşması “TÜİK elini cebimizden çek” sloganları ile bölünen Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

“TÜİK enflasyonu düşük açıklayarak ekmekle oynuyor. Vatandaşın sofrasındaki ekmek her gün bir dilim daha azalıyor.

Ekmeğimiz için buradayız. TÜİK'e görevini hatırlatmak için buradayız. Onların gördüğü enflasyon başka, halkın çarşıda pazarda gördüğü enflasyon başka.

40 kere söyledik. TÜİK işini doğru yapmıyor, kendini enflasyonla mücadele kurumu gibi görüyor. Enflasyonla mücadele iktidarın görevidir.

TÜİK, siyasi iktidarın politikalarına açıkladığı enflasyon rakamları ile alet oluyor. TÜİK yönetimine sesleniyoruz, işinizi doğru yapın, şeffaf davranın, daha fazla detay açıklayın. Bunları kamuoyuna açın.

TÜİK, enflasyonu düşük hesapladığında soframızdaki ekmeğe el uzatıyor ve bu açıkça hırsızlıktır.

“İKTİDARIN MAŞASI OLMAYIN, HALKIN KURUMU OLUN”

Enflasyon sepetindeki 1933 yılından beri açıklanan veriler karartılıyor… Artık her evde bir işsiz var, biz 10 yıl boyunca gerçek işsizlik rakamlarını açıkladık ,TÜİK 10 yıl sonra bu rakamları açıklamaya başladı.

Enflasyonda da verileri karartarak milyonları sefalete mahkum ediyorsunuz gelin bu hatalı yoldan dönün, iktidarların maşası olmayın, halkın kurumu olun. Milyonlar işsiz, milyonlar aç.

TÜİK'i enflasyonu doğru hesaplamaya davet ediyorum. Kamusal verileri tahrip etmek suçtur. İktidarın direktifleri doğrultusunda enflasyon açıkladığında işçilerin, emekçilerin çocuklarının vebali de TÜİK'in boynunda olacaktır.

DİSK Başkanı, iktidara ise şöyle seslendi:

İktidar 20 yıldır ülkeyi yönetiyor, onlara sesleniyoruz TÜK’i rahat bırakın, esarete son verin, hesaplamalara müdahale etmeyin. Rarakamlarla mücadele ederek enflasyon düşmez.

Burada azalan tek şey TÜİK’in güvenirliliği oluyor, halkın alım gücü azalıyor. Ülkeyi yöneten iktidara sesleniyoruz gerçek enflasyonu vatandaşlar yaşayarak biliyor.

Kimse bu rakamlara inanmıyor. Rakamlar veriler gerçekler kaybolmuyor, bu ülkede işsizlik, açlık var. Açlık sınırı altında bir asgari ücret var ve artık ortalama ücret oldu bu asgari ücret yarısına dayanmaya çalışan binkerce insan var.

Biz çalışıyoruz üretiyoruz, ama biz yiyemiyoruz, işçi ekmekleri her gün azalıyor. İktidara TÜİK’in yakasından düş diyoruz.

Enflasyonla mücadele için gerçek yapısal adımlar atın. Kalıcı istihdam yaratın, değersiz TL, ucuz emek üzerine kurulu bu büyüme politikasından vazgeçin.”

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