Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cemevlerine saldırıyı kınadı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıyı kınadı. Erbaş "Kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Ankara’da cemevlerine yönelik saldırıyı kınadı.
Erbaş, paylaşımında “Ankara’da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah” ifadelerine yer verildi. (DHA)