Abone Ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cemevlerine saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıyı kınadı. Erbaş "Kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cemevlerine saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Ankara’da cemevlerine yönelik saldırıyı kınadı.

Erbaş, paylaşımında “Ankara’da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah” ifadelerine yer verildi. (DHA)

Ankara'da 3 ayrı cemevine saldıran şüpheli yakalandı İlginizi Çekebilir Ankara'da 3 ayrı cemevine saldıran şüpheli yakalandı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cemevi açıklamasını protesto ettiler İlginizi Çekebilir Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cemevi açıklamasını protesto ettiler

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster