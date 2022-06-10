Diyanet İşleri Başkanı’ndan cemevlerinin yasal statüsüyle ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli'de Hz. Ali Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi ve cemevi ziyaret etti. Erbaş, cemevlerinin yasal statüsüyle ilgili soruya ise "Bizimle alakalı konular değil. Çok geniş tarafları olan bir konu onlar, süreç içerisinde değerlendirilecek. Cemevinde birliğimizi, beraberliğimizi konuştuk. Türkiye olarak hepimiz aynı hedefe çalışıyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi ziyaret için Tunceli’ye geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ile birlikte Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret eden Erbaş, burada yaptığı konuşmada Tunceli’ye ilk gelen Diyanet İşleri Başkanı olduğunu ve bu gelişinin ikinci olduğunu söyledi.

Daha sonra Munzur Üniversitesi yerleşkesinde yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii’nin açılışını gerçekleştiren Erbaş, “Ne mutlu bize ki bu güzel, huzur dolu ve güvenli ilimizde üniversitemizin içinde Hz. Ali Camiini açmak bizlere nasip oldu. Anneme sormuştum adımı kim verdi, niçin Ali verdi? diye. ‘Ben verdim ismini Hz. Aliye benzeyesin diye oğlum’ demişti. Bugün bana Hz. Ali Camii’nin açılışında bulunmak nasip oldu. Hz. Hüseyin efendimizin, Hasan efendimizin ve İslam büyüklerimizin bu güzellikleriyle, özellikleriyle çocuklarımızı yetiştirsek, gönlümüz bunu istiyor. Bunun için gayret ediyoruz ve çalışıyoruz” dedi.

“SORUNLARIMIZ PROBLEMLERİMİZ TABİ Kİ VAR”

Ali Erbaş, Hz. Ali Camii’nin açılışından sonra beraberindeki heyetle Hacı Bektaş-i Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Tunceli Cemevi’ni ziyaret etti. Erbaş, ziyaret sonrasında bir gazetecinin cemevlerinin yasal statüsü ile ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

* “Bizimle alakalı konular değil. Çok geniş tarafları olan bir konu onlar, süreç içerisinde değerlendirilecek. Cemevimizin dedesi ve diğer cemevlerinin dedeleriyle görüştük. Güzel bir sohbetimiz oldu.

* Bazı konuları kendi aramızda görüştük. İnşallah bundan sonraki süreci değerlendireceğiz. Cemevinde birliğimizi beraberliğimizi konuştuk.

* Türkiye olarak hepimiz aynı hedefe çalışıyoruz. Devletimizin ve milletimizin birliği beraberliği için çalışıyoruz. Sorunlarımız, problemlerimiz tabi ki var. Onları hep birlikte çözmeye çalışacağız.” DHA