Diyanet İşleri Başkanı’ndan rüşvet ve hırsızlık hatırlatması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde hırsızlık, rüşvet, tefecilik, kamu malını üzerine geçirmek, stokçuluk ve karaborsacılık gibi her türlü haramdan şiddetle kaçınılması gerektiğini söyledi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya geldi. Erbaş, ilk olarak Altınordu ilçesinde Köprübaşı 4- 6 Yaş Kuran Kursu ile Ulu Camii Diyanet Gençlik Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Cuma namazı için Ulu Camiye giren Erbaş, burada cuma namazı hutbesi verdi.

Erbaş, hutbeden yaptığı konuşmada, “Ne acıdır ki modern zamanlar iş ve ticaret ahlakını da olumsuz etkiliyor. Dürüst, güvenilir, helal-haram hassasiyeti olan, işinin ve işçinin hakkını gözetenlerin sayısı elbette çoğunlukta. Buna hamdediyoruz. Ancak bunun yanında sadece maddiyat odaklı düşünenlerin, daha fazla kazanmayı hayatın gayesi sananların sayısı da artıyor. Çalışma ve ticaretin de bir imtihan, işini layıkıyla yapmanın da bir ibadet olduğu bazen göz ardı ediliyor” diye konuştu.

KAMU MALINI ÜZERİNE GEÇİRMEK…

“Halbuki İslam, boğazımızdan geçen her bir lokmanın helal ve meşru olmasını imanımızın bir gereği olarak görmektedir” diyen Erbaş, şöyle devam etti:

– İçki ve ticaretinden, içerisinde kumar olan bütün oyunlardan, faizin her çeşidinden, hırsızlık, rüşvet, tefecilik, kamu malını üzerine geçirmek, stokçuluk ve karaborsacılık gibi her türlü haramdan şiddetle kaçınmamızı emreder yüce dinimiz İslam. Unutmayalım ki kim helalinden kazanıp helal yollarda harcarsa ibadeti kabul, duası makbul olur. Kazancı bereketle, hanesi huzurla dolar.

KAZANDIĞINI ZANNEDERKEN KAYBEDER

– Nihayetinde Allah’ın rızasına ve cennetine nail olur. Kim de yediğine, içtiğine, giydiğine haram bulaştırırsa malının bereketi azalır. Kazandığını zannederken aslında kaybeder. Dünya saadeti yok olur, ahirette ise cehennem azabına duçar olur. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmaktadır: ‘Haramla beslenen vücudun layık olduğu yer ancak cehennemdir.’ Allah hepimizi muhafaza eylesin.

HELALİNDEN KAZANALIM

– Hayatımızın her alanında olduğu gibi iş ve ticaret hayatımızı da doğruluk ve dürüstlük üzerine inşa edelim. Allahın koyduğu helal-haram sınırlarını hakkıyla koruyalım. Helalinden kazanalım, helalinden üretelim, helalinden yiyelim ve helalinden harcayalım. Geçici dünya malını, kalıcı ahiret saadetine tercih etmeyelim. (DHA)

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