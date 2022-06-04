Diyanet’te dikkat çeken atamalar
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Strateji Geliştirme Başkanı görevden alındı. Başkan Yardımcılığı, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne de yeni atamalar yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda birçok üst düzey yönetici değişti. Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk görevden alındı, yerine Hasan Güçlü getirildi.
Başkan Yardımcılığı ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Kadir Dinç, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Mersin Müftüsü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Mahmut Özdemir, Strateji Geliştirme de yeni atamalar yapıldı.