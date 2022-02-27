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Diyanet’ten evlenecek Suriyelilere 7 TIR çeyiz

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye ve Şanlıurfa’da ikamet eden evlenme hazırlığındaki nişanlı çiftler için 7 TIR çeyiz yardımında bulundu.

Ahmet KAYA
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Diyanet’ten evlenecek Suriyelilere 7 TIR çeyiz

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi tarafından Şanlurfa'ya gönderilen içinde giyim, mobilya, züccaciye, tekstil ürünleri gibi 107 kalemden oluşan yardım malzemelerini taşıyan 7 TIR, Şanlıurfa Müftülüğü yetkilileri tarafından karşılandı.

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Bir vakfın da desteklediği yardım etkinliği ile ilgili olarak Şanlıurfa Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, bu malzemelerin Şanlıurfa ve Suriye'de maddi imkânsızlıklardan dolayı evlenemeyen nişanlı çiftlere dağıtılacağı vurgulandı.

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PROGRAMLA DAĞITILACAK

Açıklamada, bağışlanan eşyaların bir bölümünün Şanlıurfa'da, bir bölümünün ise terörden arındırılmış bölgelerdeki Suriyelilere önümüzdeki günlerde düzenlenecek programlarla dağıtılacağı kaydedildi.

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