Diyanet’ten evlenecek Suriyelilere 7 TIR çeyiz

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye ve Şanlıurfa’da ikamet eden evlenme hazırlığındaki nişanlı çiftler için 7 TIR çeyiz yardımında bulundu.

Ahmet KAYA

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Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi tarafından Şanlurfa'ya gönderilen içinde giyim, mobilya, züccaciye, tekstil ürünleri gibi 107 kalemden oluşan yardım malzemelerini taşıyan 7 TIR, Şanlıurfa Müftülüğü yetkilileri tarafından karşılandı.

Bir vakfın da desteklediği yardım etkinliği ile ilgili olarak Şanlıurfa Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, bu malzemelerin Şanlıurfa ve Suriye'de maddi imkânsızlıklardan dolayı evlenemeyen nişanlı çiftlere dağıtılacağı vurgulandı.

PROGRAMLA DAĞITILACAK

Açıklamada, bağışlanan eşyaların bir bölümünün Şanlıurfa'da, bir bölümünün ise terörden arındırılmış bölgelerdeki Suriyelilere önümüzdeki günlerde düzenlenecek programlarla dağıtılacağı kaydedildi.

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