Diyanet’ten hutbe: Düğün sade, talepler makul olsun

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki cuma hutbesinde gösterişli düğünlere dikkat çekildi. Hutbede, "Nişanımız, nikâhımız, düğünümüz sade ve mütevazı olsun" denildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’dan dikkat çeken cuma hutbesi… Şatafatlı, bol takılı, dolarların havalara fırlatıldığı düğünlerle ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:

– Rabbimizin biz kulları için bereket vesilesi kıldığı aile olmanın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Her zaman olduğu gibi düğünlerimizde de aklı uyuşturan alkolden, düğün sevincimizi hüzne çeviren silahla kutlama yapmaktan ve mahremiyet sınırlarını ihlalden kaçınalım.

– Anne-baba ve gençler olarak evliliklerde kolaylaştırıcı olalım. Nişanımız, nikâhımız, düğünümüz sade ve mütevazı olsun. Taleplerimiz makul ölçüleri aşmasın. Huzur ve mutluluğu gösteriş ve şatafatta değil, hürmet ve samimiyette, sevgi ve saygıda, anlayış ve fedakârlıkta, hâsılı Rabbimizin rızasında arayalım.

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