Abone Ol

Diyarbakır’da eski eşini öldüren zanlı saklandığı kulübede yakalandı

Diyarbakır'da yaklaşık 2,5 ay önce eski eşi Esma Başeğmez'i öldüren zanlı, bir köyde saklandığı kulübede yakalandı.

Yayınlanma: 11:04 - 28 Eylül 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

15 Temmuz’da akrabası olan eski eşi Esma Başeğmez’i bıçakladıktan sonra silahla öldüren Emrah Başeğmez hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel ekip, zanlının merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bozek köyünde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla, köyde saklandığı kulübede yakalanan Başeğmez, emniyet götürüldü. İfadesinde suçunu itiraf eden zanlının, kaçarken silahını ve telefonunu attığını söylediği, cinayetin ardından köyde kulübede saklandığı öğrenildi. (AA)

Vahşet üstüne vahşet! Uzmanlar artan şiddet konusunda endişeli İlginizi Çekebilir Vahşet üstüne vahşet! Uzmanlar artan şiddet konusunda endişeli

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
15 Temmuz aile Cinayet Diyarbakır Emniyet intihar Kadın Sözcü Türkiye