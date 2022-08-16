“Doğu Perinçek ve Ethem Sancak, Esad’la görüşecek”

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, 10-15 gün içerisinde Doğu Perinçek ve Ethem Sancak'ın da içinde bulunduğu heyetin Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşeceğini belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Ulusal Kanal'da açıklama yapan parti genel sekreteri Özgür Bursalı, Genel Başkan Doğu Perinçek öncülüğündeki heyetin Şam’a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşeceği duyuruldu.

Bursalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Önümüzdeki 10-15 gün içerisinde parti heyetimiz Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek başkanlığında Suriye’yi ziyaret edecek ve Sayın Beşar Esad ile görüşecek. Heyetimizde Ethem Sancak ve yine partimizden yetkililer, önemli isimler de yer alacak. Ayrıntılı takvimi önümüzdeki günlerde açıklayacağız.”

AKP’DEN İSTİFA EDEREK VATAN PARTİSİ’NE GEÇMİŞTİ

İş insanı Ethem Sancak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin güvenliği ve NATO’ konferansında yaptığı konuşmada AKP’nin kuruluşuyla ilgili “Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik” demesinin ardından AKP’den kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Sancak, kararı öğrenmesinin ardından partisinden istifa etmişti. Sancak 2 Ağustos’ta Vatan Partisi’ne katılmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'deki görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye’de yaşanan çatışma ortamıyla ilgili görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Mümkün olduğunca bunları, rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur” yaklaşımında olduğunu söylemişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, Ankara'da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında “Muhalefet ile Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz” demişti.

İlginizi Çekebilir Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı: AKP döneminde fakirleştim