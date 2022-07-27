Doğurduğu bebeği çöpe atan kadından tecavüz iddiası

İstanbul Bahçelievler'de evinin banyosunda doğum yapan V.S.K. isimli kadın ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeğini çöpe attı. Gözaltına alınan kadın ifadesi ise kan dondurdu.

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Bahçelievler’de V.S.K. isimli kadın 22 Temmuz Cuma saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi’nde evinin banyosunda doğum yaptı. V.S.K ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeği saat 01.00 sıralarında çöpe attı.

TECAVÜZ İDDİASI

Polis ekipleri, çöplerin boşaltımının yapıldığı merkezde arama yapmalarına rağmen cesedi bulamadı. Gözaltına alınan V.S.K. emniyetteki ifadesinde, 2021 Kasım ayında O.U ile tanıştığını ve O.U’nun evinde rızası dışında birlikte olduğunu öne sürdü.

DOĞUMU YAPTI, ÇOCUĞU ÇÖPE ATTI

Bu ilişkiden hamile kaldığını iddia eden V.S.K. ifadesinde ailesinden gizli doğum yaptığını ve bebeği çöpe attığını da belirtti. Polis, O.U.’yu Bayrampaşa’daki evinde gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Şüpheli O.U. emniyetteki işlemlerinin ardından “Cinsel Saldırı” suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. V.S.K. ise sevk edildiği adliyede “Kasten Öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEBEK HALA KAYIP

Öte yandan V.S.K.’nın ölü doğduğunu ve çöpe attığını iddia ettiği bebeğin bulunması için atık merkezinde aramalar sürüyor. (DHA)

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