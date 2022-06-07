Doktor cinayetinde yeni gelişme: Kusurlu müdüre soruşturma izni

Mersin'de meslektaşı Hasan Çayır tarafından öldürülen Dr. Ahmet Dikmen cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Olayı idari yönden soruşturan müfettişler, kusurlu bulunan Mezitli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Yavaşoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de görevi başında meslektaşı Hasan Çayır tarafından öldürülen Dr. Ahmet Dikmen cinayetiyle ilgili idari soruşturma tamamlandı.

Olayı idari yönden soruşturan Sağlık Bakanlığı müfettişleri, cinayet öncesi gerekli önlemleri almadığı saptanan Mezitli İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Yavaşoğlu hakkında soruşturma izni vererek dosyası gereği için savcılığa gönderdi. Savcılık ve aile avukatı müfettiş raporunda kusurlu bulunan ayrıca 8 personel hakkında soruşturma izin vermeyen İl İdare Kurulu kararına itirazda bulundu.

“GÖREVİNİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEDİ”

Cinayet sonrası Sağlık Bakanlığı'nca açılan soruşturma kapsamında olaya ilişkin rapor hazırlandı. Bakanlığı müfettişleri, İlçe Müdürü Dr.Ayşe Yavaşoğlu hakkında hazırlanan raporda şu tespitlere yer verildi:

“Tutulan tutanaklara ciddi şekilde işlem yapmadığı ve kayıtsız kaldığı, merhum doktor ile konuya ilişkin 18 telefon görüşmesi yaptığı, gerekli idari önlemleri almadığı, her iki hekimi aynı iş yerinde çalıştırmaya devam ettiği, konunun vahametinden il sağlık müdürünü haberdar etmediği, her iki hekimin amiri olarak görevinin gereklerini yerine getirmediği ihmalkâr ve kusurlu davrandığı, sağlık bakanlığı taşra teşkilatı kadro standartları ile çalışma usul ve esaslarına dair yönergenin 11.maddesine aykırı hareket ettiği anlaşılmıştır.”

Müfettiş raporu gereği yapılmak üzere Mersin Valiliği İl İdare Kurulu'na gönderildi. Kurul 14.3.2022 gün 14 sayılı karar ile olayda kusurlu bulunan Müdür Ayşe Yavaşoğlu'na soruşturma izni vererek dosyayı gereği için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

AİLE AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Acılı ailenin Avukatı Erşan Sarı, müfettiş soruşturmasında ayrıca haklarında soruşturma izni verilmesi istediği halde bu durumu göz ardı ettiği gerekçesiyle İl İdare Kurulu'nun kararına itiraz etti. 15 sayfalık itiraz dilekçesinde müfettişlerin yaptığı soruşturmada, görüp yakaladığı, ancak haklarında hiçbir işlem yapılmayan 8 sağlık çalışanı için de soruşturma izni verilmesi istendi.

SAVCILIK DA İL İDARE KURULU KARARINI YETERSİZ GÖRÜP İTİRAZ ETTİ

Konu ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/65226 sayılı dosya kapsamında yürütülen soruşturmada, müfettişlerin soruşturma izni istediği 8 görevli hakkında da İl İdare Kurulu'nca izin verilmesine yönelik itiraz etti. Mezitli İlçe Müdürü Dr. Ayşe Yavaşoğlu için verilen iznin yeterli olmadığının altı çizilen savcılık itiraz gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu olay sonrası personele mobbing uyguladığı iddiasına ilişkin olarak da soruşturma izni verilmemesine karar verilmiş ise de, söz konusu şikayet edilen görevlilerin, meydana gelen ölüm olayında herhangi bir ihmal yada kusurları olup olmadığının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak olan ayrıntılı soruşturma neticesinde ortaya çıkabileceği, bu nedenle şikayet edilenler hakkında soruşturma izni verilmesi gerekirken, haklarında soruşturma izni verilmemesi kararı usul ve yasaya aykırıdır.”

DOSYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE GİTTİ

Şikâyete konu memur ve amirler hakkındaki olayla ilgili İl İdare Kurulu kararına karşı yapılan itirazların her ikisi de, değerlendirilmek ve bir sonuca bağlanmak üz ere Adana Bölge idare Mahkemesi'ne gönderimdi.

YAKINDA YARGILANACAK

Öte yandan Mezitli ilçesinde bulunan Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’nde ‘disiplinsizlik' nedeniyle hakkında tutanak tuttuğu meslektaşı Dr. Ahmet Dikmen'e pompalı tüfekle ateş ederek ölümüne neden olan tutuklu Dr. Hasan Çayır'ın yakında yargılanmasına başlanacak. Dr. Çayır, hakkında hazırlanan iddianamede “Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

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