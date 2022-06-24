Doktora cinsel saldırıda bulunan başhekim tahliye edildi

Kırklareli'de özel bir hastanede kadın doktora tuzak kurup cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan başhekim önce 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakim iki yıldır tutuklu bulunan başhekimin tahliyesine karar verdi.

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Olay, 2020 yılının Haziran ayında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi.

Hastanede doktor olarak görev yapan yabancı uyruklu E.V., nöbetçi olduğu gece odasında kendisine içki ve hap veren başhekim A.Ç. tarafından tecavüze uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Kadın doktor, başhekimin, odanın kapılarını kilitleyip kendisinin kıyafetlerini çıkarmaya başladığını, kullandığı hap ve içki nedeniyle zayıf düştüğünü ve karşı koyamadığını öne sürdü. Şikayet üzerine gözaltına alınan başhekim tutuklandı.

Hakim karşısına çıkan A.Ç. “Rızası dışında bir şey yapmadım. Bu suçu işlemedim” dedi. E.V.’nin avukatı Bedia Mutlu Mirzabey de savunmasında, doktor olan mağdurun namus değerleri hakkında yalan söylemeyeceğini söyledi.

CEZASINDA İNDİRİM YAPILDI

Mahkeme heyeti, A.Ç.’nin 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık başhekimin geçmişi, verilen cezanın geleceği üzerindeki etkileri indirim sebebi kabul edilerek indirim yapılarak 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Başhekimin karara itiraz etmesinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi'nde yeninden duruşma yapıldı. A.Ç. “kişisel veya ailevi olarak ciddi mağduriyet içerisinde olduğum göz önüne alınarak tahliyeme karar verilmesini talep ederim” dedi.

SAVCI TUTUKLULUK İSTEDİ AMA…

Cumhuriyet Savcısı “tutuklu sanığın üzerine atılın suçun niteliğine suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, suç için öngörülen ceza miktarına göre kaçma şüphesinin varlığı bu durumda adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı da dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına talep olunur” dedi.

Ardından mahkeme başkanı sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine ve derhal salıverilmesi için tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına karar verdi.

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