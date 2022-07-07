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Şiddete karşı yürüyen sağlıkçılara polis şiddeti

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesi sonrası sağlıkta şiddeti protesto etmek için Çapa Tıp Fakültesi önünde toplanan doktorların İstanbul İl Sağlık Müüdürlüğüne yürüyüşü polis tarafından engellendi. Çevikkuvvet polisi tarafından doktorların yürümemesi için biber gazı kullanıldı.

Yayınlanma: 12:47 - 07 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Dün Konya’da Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesini protesto etmek isteyen Türkiye genelinde 2 günlük grev kararı aldı.


Bugün İstanbul Tabip Odasının çağrısıyla 12.30’da toplanan hekimler buradan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yürümek istedi. Ancak İstanbul Emniyeti hekimlerin yürüyüşüne izin vermedi. Yürümek isteyen hekimlerin dağılması için biber gazı kullanıldı.

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