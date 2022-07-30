Dolandırılmalar üzerine yabancılara ‘danışmanlık hizmeti’ veren şirketlere denetim

İstanbul'da yabancılara danışmanlık hizmeti veren firmalara yönelik polis denetim yaptı. Birçok kişinin "Danışmanlık hizmeti" adı altında dolandırılması üzerine yapıldığı belirtilen çalışmada çok sayıda işyeri denetlendi.

Habip ATAM

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Yabancılara danışmanlık hizmeti veren firmalara yönelik denetim, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi.

Polisin yaptığı çalışmanın, bazı firmaların, sosyal medya platformlarında; “Danışmanlık Hizmeti” adı altındaki hesaplarla birçok yabancı uyruklu kişiden haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine başlatıldığı öğrenildi. Fatih'te özellikle İl Göç İdaresi yakınlarında açılan bir çok işletmede denetim yapıldı.

İZİNSİZ İŞÇİYE 42 BİN 800 LİRA CEZA

Polis ekiplerince Fatih, Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki bir işyerinde gerçekleştirilen denetimlerde, yabancı uyruklu B.N. ve B.A.'nın izinsiz çalıştığı anlaşıldı. İki isim polis ekiplerince muhafaza altına alındı. İşletme sahibine ise 42 bin 884 lira para cezası kesildi.

SINIR DIŞI İŞLEMİ

İş yerinde muhafaza altına alınan 2 yabancı için sınır dışı işlemi başlatıldığı öğrenildi.

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