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Asgari ücretin yükselmesini halaylarla kutladılar

Doların düşüşünün halaylarla kutlandığı Şanlıurfa’da, bu kez de asgari ücrete gelen zam bir fabrikada halayların çekildiği moral gecesinde kutlandı.

Ahmet KAYA
Yayınlanma: 16:31 - 02 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Dövize endeksli mevduat sisteminin uygulanmaya başlamasının ardından dolardaki düşüşü davul-zurna eşliğinde halay çekerek kutlayan Şanlıurfa'da, bu kez de bir tekstil fabrikasında düzenlenen moral motivasyon geçesinde, asgari ücretin 5 bin 500 TL'ye yükselmesi halaylarla kutlandı.

Fabrika çalışanları asgari ücretteki yükselişi, patronları ve Şanlıurfa OSB Bölge Müdürü Osman Oktay'ın da katıldığı etkinlikte kutladı. Fabrika çalışanları, geceye ilişkin fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Şanlıurfa OSB resmi sosyal medya hesabından da geceye ilişkin fotoğraflar, “Firma ortakları, çalışanlarına moral motivasyon gecesi düzenleyerek, aynı zamanda asgari ücrete gelen zammı birlikte kutladı” yorumuyla yayınlandı.

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