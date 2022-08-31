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Dolu ve sağanak yolları göle çevirdi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu ve şiddetli yağışta yollar, kısa sürede göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yayınlanma: 12:24 - 31 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolunun ardından başlayan kuvvetli yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar ise suyla kaplandı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)

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