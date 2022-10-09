Domuz saldırısına uğrayan anne ve oğlu ağır yaralandı
Ordu'da avcıların yaraladığı yaban domuzu, girdiği fındık bahçesinde Songül Kurucu (50) ile oğlu Serkan Kurucu'ya (33) saldırdı. Ağır yaralanan anne ile oğlu, hastanede tedaviye alındı.
Olay, ilçeye bağlı Boztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Songül Kurucu’ya, fındık bahçesinde çalıştığı sırada, avcılar tarafından yaralanan yaban domuzu saldırdı.
ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYDU, YARDIMA KOŞTU
Çığlık sesleri duyan oğlu Serkan Kurucu, annesinin yardımına koştu. Yaban domuzu anne ve oğluna saldırdı. Anne ile oğlu, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlu, gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve oğlunun, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. (DHA)