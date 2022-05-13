Dönerci esnafı: Bin 500 lira gelen fatura 4 bin 465 lira geldi, Recep ağabey piyasayı bitirdi

İYİ Parti lideri Akşener'in ziyaret ettiği dönerci esnafı, "Bin 500 lira gelen elektrik faturası bu ay 4 bin 465 lira geldi. Biz esnaf bittik. Piyasa bitmiş durumda. Esnaf kan ağlıyor. Sağ olsun Recep ağabey piyasayı bitirdi" diye konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in Mut ilçesinde halka seslenişinin ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Bir döner dükkanını ziyaret eden Akşener, esanfın elektrik faturası isyanıyla karşılaştı.

Zamlardan önce bin 500 lira gelen elektrik faturasının bu ay 4 bin 465 lira geldiğini belirterek isyan eden esnaf, “Biz esnaf bittik. 10 kilo döner satıyoruz. Piyasa bitmiş durumda. Esnaf kan ağlıyor. Sağ olsun Recep ağabey piyasayı bitirdi… Çiftçiyi bitirdi. Mazot, gübre… Yem vermese mal etlenmez. Etlenmezse satamaz. Yem ucuz olsa toplu koç keserim. Böyle kurtaramıyoruz. Suriyelilere vatandaşlık veriyorlar birbirimize düşürecekler bizi” diye konuştu.

FATURAYI İNCELEYEN AKŞENER: YAZIK ÖTESİ BU…

Esnafın gösterdiği faturayı inceleyen Akşener, “4 bin 465 lira ödenecek tutar. Yazık ötesi bu” şeklinde karşılık verdi.

“BU ARKADAŞLARI DEMOKRASİYLE EMEKLİ EDİNCE…”

Esnafın isyanını sosyal medya hesabından da paylaşan İYİ Parti lideri Akşener, “Mut'da esnafımız, 4.465 lira gelen elektrik faturasıyla; “Nasıl çıkacağım bu işin içinden?” diye soruyor. Hiç merak etmeyin; Bu arkadaşları demokrasiyle emekli edince, onların sebep olduğu tüm beceriksizlikleri, tüm yaraları ve tüm acıları birlikte iyileştireceğiz” ifadelerine yer verdi.