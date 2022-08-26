Uşak’ta bir fabrika yangını daha

Geçen pazartesi günü bir iplik fabrikasının yandığı Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bu sabah bir yangın daha çıktı. İplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikayı saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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Bu sabah Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.

Geçen pazartesi günü de Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir iplik fabrikasında yangın çıkmış. Alevler 7 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alınmıştı. (AA)

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