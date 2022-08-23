‘Dostumuz’ İsrail Rumlara Demir Kubbe sattı

“One Minute” sonrası ilişkilerimizin yeni düzeldiği İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaştı. Tanesi 187 milyon dolardan hava savunma sistemi verecek.

Emin ÖZGÖNÜL

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İlişkilerin gelişip “One Minute” döneminin kapandığı ve Büyükelçi atanması kararının alındığı İsrail, Rumlara tanesi 187 milyon dolar olan, “Demir Kubbe” hava savunma sistemi sattı. Türkiye ve KKTC, Magosa yakınlarındaki Geçitkale Havaalanı'nda İHA ve SİHA konuşlandırınca, Rumlar da paniğe kapılıp, hava savunma sistemi almak için harekete geçti.

Önce Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos İsrail'i ziyaret etti, ardından da GKRY, ‘Demir Kubbe' hava savunma sistemi için talepte bulundu.

ÜST ÜSTE ZİYARETLER

İsrail de bu talebi kabul ederek, anlaşma imzalandı. ‘Demir Kubbe' adlı mobil hava savunma sistemi, İsrail Rafael Advanced Defense Şirketi ile İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirildi. Her biri 150 kilometrekarelik alanı koruyan bataryalardan oluşan ve 70 kilometre menzili bulunan sistem halen, Hamas ve diğer direniş gruplarının Batı Şeria ve Gazze'den attığı roketleri havada imha etmek için kullanılıyor. İsrail 2011'den bu yana atılan her 10 füzeden 8'ini bu sistemle havada etkisiz hale getirdi.

‘Demir Kubbe', gece-gündüz her türlü hava koşulunda çalışacak şekilde tasarlandı. Tehdidi algılayan radarları sayesinde hava saldırısında atılan roketleri tespit eden ‘Demir Kubbe' bu roketi 70 kilometre havadayken füze ile imha ediyor. Füzeler, deniz üzeri de dahil, mobil üniteler ya da sabit noktalardan ateşlenebiliyor. İsrail daha önce de, bu hava savunma sisteminin 2 bataryasını, 373 milyon dolara ABD'ye satmış, Güney Kore de aynı sistemden almak için temaslara başlamıştı.