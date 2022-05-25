Döviz kurundaki artışla ilgili CHP’den açıklama
Döviz kurundaki artışa ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Sözcüsü Öztrak, "Kendilerini o kadar uyardık. Akla davet ettik. Ama nafile. Kuru tutmak için milyarlarca dolar rezerv erittiler. DÇM'den bozma KKM ile bütçeye milyarlarca liralık yük getirdiler. Sonuç: Kur gördüğü yeri unutmuyor" ifadelerini paylaştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, döviz kurundaki artışa ilişkin açıklamada bulundu. Kur Korumalı Mevduat'a ilişkin iktidarı sürekli uyardıklarını hatırlatan Öztrak, şunları söyledi:
“Tatsız aşa tuz neylesin, Akılsız başa söz neylesin. Kendilerini o kadar uyardık. Akla davet ettik. Ama nafile. Kuru tutmak için milyarlarca dolar rezerv erittiler. DÇM’den bozma KKM ile bütçeye milyarlarca liralık yük getirdiler. Sonuç: Kur gördüğü yeri unutmuyor.”