Döviz kurundaki artışla ilgili CHP’den açıklama

Döviz kurundaki artışa ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Sözcüsü Öztrak, "Kendilerini o kadar uyardık. Akla davet ettik. Ama nafile. Kuru tutmak için milyarlarca dolar rezerv erittiler. DÇM'den bozma KKM ile bütçeye milyarlarca liralık yük getirdiler. Sonuç: Kur gördüğü yeri unutmuyor" ifadelerini paylaştı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, döviz kurundaki artışa ilişkin açıklamada bulundu. Kur Korumalı Mevduat'a ilişkin iktidarı sürekli uyardıklarını hatırlatan Öztrak, şunları söyledi:

“Tatsız aşa tuz neylesin, Akılsız başa söz neylesin. Kendilerini o kadar uyardık. Akla davet ettik. Ama nafile. Kuru tutmak için milyarlarca dolar rezerv erittiler. DÇM’den bozma KKM ile bütçeye milyarlarca liralık yük getirdiler. Sonuç: Kur gördüğü yeri unutmuyor.”

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