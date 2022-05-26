DP’de Abdülhamit tartışması rahatsızlığı

Demokrat Parti Genel Başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Neslihan Çevik Sultan Abdülhamit tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

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Cem YILDIRIM

Demokrat Parti Genel Başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Neslihan Çevik, ‘'Son zamanlarda Cumhuriyet tarihinin ve Osmanlı tarihinin Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Abdülhamit Han’ın birbirlerinin rakipleriymiş gibi konumlandırılmasından rahatsızlık duyuyoruz'' dedi. Çevik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Osmanlı tarihi ve Cumhuriyet tarihi, her ikisi de Türkiye’nin milli tarihleridir. İktidar nereden bir kutuplaşma yaratsam diye arar dururken, öyle görünüyor ki tarihi de birbiriyle savaştırmaya karar vermiş.

*Ama biz biliyoruz ki söyleyecek sözü yapacak icraatı olmayanlar ancak tarihin kahramanları üzerinden siyaset yapmaya çalışır. Milli Tarih hamasi söylemlerinin malzemesi olamaz. Eğer tarihi konuşacaksak, liderleri ve o dönemleri kendi koşulları içinde önce değerlendirilmeli ve hatasıyla ve faydasıyla bugün için ders çıkarmalıyız. Kısaca buradan kimseye ekmek çıkmaz'.

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