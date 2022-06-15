DP’li Neslihan Çevik: Seçim yaklaştı, Yunanistan çıktı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, "Seçim yaklaştı. Hemen Yunanistan’ı gündeme getirdiler. Dün itiraz edenlere hain dediler; bugün aynı şeyi kendileri söylüyor" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, “Konjoktürel vatan severliğinizi de alın çekin gidin” diyerek, iktidarı eleştirdi:



İKİLİ OYNUYORLAR

– İktidar, masanın üstünde kavga dövüş çıkararak oy almaya çalışıyor. Dış politikada da ikili oynuyorlar. Üstelik diğer ülkelere karşı değil, kendi halkına karşı. Masanın üstünde bağırıp çağırıyor ancak masanın altında farklı angajmanlara giriyorlar. Bu ikili davranış şekline pek çok kez şahit olduk. Ticari ilişkilere lafımız yok elbette. Derdimiz şahsi çıkarları için dış politikayı kullanıp kullanmadıklarıdır.

DÜN HAİN DEDİLER

– Yıllardan beri Ege'deki adaları anlaşmalara aykırı olarak silahlandırırken “Ülkenin menfaatlerini koruyun, uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tepkiyi verin” dediğimizde bizi neredeyse “barış düşmanı” “savaş lordu” ilan ettiler. “Bakkal işletmiyoruz, devlet yönetiyoruz” deyip Yunanistan'a itiraz edenlere dava açmışlardı. Peki, şimdi ne oldu? Seçim yaklaştı. Hemen Yunanistan'ı gündeme getirdiler. Dün itiraz edenlere hain dediler; bugün aynı şeyi kendileri söylüyor ve bugün yine doğruları söyleyenleri düşmanlaştırıyorlar.

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