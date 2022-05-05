Drift sırasında belediye başkanının saçı yandı

Antalya'da Tuning Festivali'ne katılan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün bindiği otomobilden alevler yükseldi. Drift yapılan otomobilden zar zor çıkan Öztürk'ün saçları yandı.

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Antalya’nın Elmalı ilçesinde düzenlenen Tuning Festivali’nde bir araya gelen hız tutkunları özel donanımlı araçlarla gösteri yaptı. Onlarca kişinin bulunduğu balkon, oluşan ağırlık nedeniyle çöktü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olay sonrası gösterilere devam edildi.

Festivalde ikinci kaza, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün bindiği otomobilde meydana geldi. Drift sırasında otomobilden aniden alevler yükseldi. Çevredekiler de yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Sürücü ile Başkan Öztürk, müdahalenin ardından araçtan çıkarıldı.

Belediye Başkanı Halil Öztürk, “Bindiğim araç drift yaparken deposundan yere benzin akıtıyor. Egzozdan çıkan parçacıklar, kıvılcımlarla benzin ateş aldı. Çok şükür, kendimizi şoförle birlikte dışarı attık. Alevler saçımın arkasını komple yaktı. Bir arkadaşımızın kaşında ve kafasında yarık oldu. Ödül vermek için kürsüye çıktım, platform çöktü. Nazara geldik” dedi. (DHA)