CHP’li Bakırlıoğlu: DSİ, temizlik yaparken çevre kirliliğine sebep oluyor

Manisa’da DSİ 22. Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından içinde fabrikaların ve zehirli atıklarının yer aldığı tarımsal sulama kanalında yapılan temizlik çalışmasından sonra ortaya çıkan çamurların rehabilite edilen eski çöplük alanına gelişi güzel boşalttığı ortaya çıktı. Konuyu gündeme getiren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Bu nasıl iştir anlayamadık. DSİ, temizlik yaparken çevre kirliliğine sebep oluyor" dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Karaali mahallesinde geçtiğimiz günlerde DSİ'ye ait tarımsal sulama kanalına bazı fabrikaların zehirli atıklarının boşaltılmasıyla çevre felaketi yaşanmış ve yapılan incelemeler sonucunda kanala zehirli atıklar boşalttığı tespit edilen bir fabrikanın faaliyetlerine son verilmişti.

Yaşanan çevre felaketinin ardından harekete geçen Manisa DSİ 22. Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fabrikaların zehirli atıklarının boşaltıldığı sulama kanalında temizlik çalışmalarına başlamıştı. Gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının ardından ortaya çıkan zehirli çamurların DSİ'ye ait araçlarla Şehzadeler ilçesinde kentin eski çöplük alanı olarak bilenen ve daha sonra rehabilite edilen alana gelişi güzel boşaltıldığı ortaya çıktı.

Konuyu gündeme taşıyan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ve belediye meclis üyeleriyle birlikte zehirli çamurların gelişi güzel boşaltıldığı alanda inceleme bulundu.

“ZEHİRLİ ATIKLARLA KİRLETİLMİŞ ÇAMURLARA SIRADAN ÇÖP İŞLEMİ YAPILAMAZ”

Rehalibite edilmiş Manisa'nın eski çöplük alanına fabrikaların zehirli atıklarının karıştığı çamurların DSİ'ye ait resmi araçlarla boşaltıldığını tespit ettiklerini ifade eden CHP'li Bakırlıoğlu, zehirli atıklarla kirletilmiş çamurlara sıradan çöp işlemi yapılamayacağını ve açık bir alana gelişi güzel boşaltılamayacağını ifade etti.

Zehirli çamurların boşaltıldığı alanda yaptıkları inceleme sırasında yayılan keskin koku sebebiyle maske takmak zorunda kaldıklarını dile getiren CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz haftalar Manisa'da bir çevre felaketi yaşandı ve tarımsal sulama kanalına fabrikaların zehirli atıkları boşaltıldı. Konuyu gündeme getirmemizin ardından yetkililer harekete geçerek tespit çalışmaları yaptı, ardından ise kanala zehirli atıklarını boşalttığını tespit ettiği bir fabrikanın faaliyetine son verildi. Daha sonra bölgedeki vatandaşlardan bu kanalda DSİ tarafından temizlik yapıldığını duyduk.

Atık ile kirlenmiş olan kanalın dibinde biriken zehirli olması kuvvetle muhtemel çamurlar DSİ araçları ile temizlenmiş. Temizlenen bu zehirli çamurların daha sonra geçmiş yıllarda faaliyetlerine son verilen ve şuanda rehabilite edilmiş olan Manisa'nın eski çöplük alanına DSİ'ye ait resmi araçlarla boşaltıldığını tespit ettik.

Bu nasıl iştir anlayamadık. Devletin bir kurumu bir taraftan temizlik yaparken, bir taraftan fabrikaların zehirli atıklarının yer aldığı çamuru gelişi güzel açık bir şekilde alana boşaltarak çevre kirliliğine sebep oluyor. Sulama kanalından çıkarılan zehirli atıklarla kirletilmiş çamurlara sıradan çöp işlemi yapılamaz. Böyle gelişi güzel kapatılmış çöp sahalarına dökülemez.”

“BİZİM ŞİKAYETİMİZ ÜZERİNE ÇAMURDAN NUMUNELER ALINDI”

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında, zehirli çamurların alana döküldüğünü tespit ettikten sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne şikayette bulunduklarını ve şikayet sonrasında yetkililer tarafından incelenmek üzere çamurdan numuneler alındığını ifade etti.

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Görüştüğüm uzmanlar, çamurların gerekli analizleri yapıldıktan ve atık içerisindeki zehirli maddelerin miktarı ve tehlikelilik oranları belirlendikten sonra düzenli çöp depolama alanında özel seçilmiş bir yerde uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Her ne kadar Manisa Valiliği açıklamasında ısrarla burası için ‘çöp döküm sahası' dese de, bu alan çöp döküm ve depolama alanı değildir.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin düzenli çöp depolama alanı Uzunburun'da bulunmaktadır. Maalesef DSİ, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü eliyle yani kamu eliyle mevzuatta belirtilen atık bertaraf esaslara uygun olmayan şekilde atık dökümü yapıldığını gördük. Temizlik adı altında kamu kurumlarının yeni bir çevre felaketine sebep olacağını gözlerimizle gördük.

Bunu üzerine yaptığım şikayet doğrultusunda ilgili kurumun yetkilileri bu çamurlardan numune aldı. Şimdi bu numunelerin sonuçlarını bekliyoruz. Valilik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çevreye zarar verenler hesabını verecek diyor. Peki çevreye zarar verenler, mevzuata aykırı hareket edenler, bizzat çevreyi ve mevzuatı koruması gereken kamu kurumları olursa kimi kime şikayet edeceğiz?”

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