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Düdüklü tencere içindeki EYP imha edildi

Bingöl'de mayın arama köpeği Moçi’nin tepki vermesi üzerine toprağa gömülü vaziyette 2 adet düdüklü tencere içerisinde toplamda 40 kilo ağırlığında El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği ele geçirildi. EYP düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.

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Düdüklü tencere içindeki EYP imha edildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda mayın arama köpeği Moçi'nin tepki vermesi üzerine toprağa gömülü vaziyette 2 adet düdüklü tencere içerisinde toplam 40 kg ağırlığında El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir” denildi. (İHA)

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