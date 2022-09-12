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Düğün yemeğinin ardından 82 kişi hastaneye koştu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğünde ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 82 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Düğün yemeğinin ardından 82 kişi hastaneye koştu

Karapolat Mahallesi’nde Bayram A, oğlunun düğününde davetlilere nohut yemeği, tavuklu pilav, ayran çorbası ve et yemeği ikram etti.

Evlerine dönen davetliler, gece saatlerinde mide bulantısı ve istifra şikayetiyle İslahiye Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

İslahiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 82 kişi taburcu edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemek üzere yemeklerden numune aldı. (AA)

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