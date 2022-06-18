Düğün yolunda feci kaza: Motosikletteki anne ile kızı öldü, baba ağır yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, düğüne gitmek için yola çıkan anne-baba ve kızlarının bulunduğu motosiklet kamyonla çarpıştı. Feci kazada motosikletteki Hasibe (45) ile kızı Yağmur (10) yaşamını yitirdi, baba Ali Bilgeç (43) ise ağır yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Silifke- Antalya karayolu Kamyoncular Kooperatifi önünde meydana geldi. Ali Bilgeç, bir yakının düğününe gitmek için eşi Hasibe ve kızı Yağmur’u da yanına alarak motosikleti ile yola çıktı. Ali Bilgeç yönetimindeki 33 K 2930 motosiklet ile Kamil Kavun idaresindeki 33 ZH 008 plakalı kamyon çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kaza sırasında motosikletten yola savrulan Hasibe Bilgeç ve kızı Yağmur’un öldüğü belirlendi. Kazada ağır yaralanan baba Ali Bilgeç ise ambulans ile Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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