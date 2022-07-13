Halay sırası yüzünden kavga ettiler, acilde doktor boğazlamaya kalktılar

Adana’da önceki gün Çukurova Devlet hastanesi acil servisinin 50 hasta yakını tarafından basılıp olay çıkartılmasının ardından bu kez de kentin bir başka önemli hastanesi olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil servisi karıştı. Bir düğünde kavga eden ve yaralıların tedavisi için Balcalı Hastanesi’ne gelen iki grup arasındaki çatışma sırasında doktorlar saldırıya uğradı.

Mehmet SERBES

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Adana'da önceki gün Çukurova Devlet hastanesi acil servisinin 50 hasta yakını tarafından basılıp olay çıkartılmasının ardından bu kez de kentin bir başka önemli hastanesi olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil servisi karıştı.

Bir düğünde kavga eden ve yaralıların tedavisi için Balcalı Hastanesi'ne gelen iki grup arasındaki çatışma sırasında doktorlar saldırıya uğradı. Hasta yakınlarından birisi acil serviste görevli bir doktorun boğazını sıkarak tehdit etti ve tartakladı.

Olay hastaneye sevkedilen takviye polis kuvvetlerince bastırıldı. Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş, saldırıyı kınayıp, “Savaşta bile saldırılmayacak yere saldırılıyoruz. Böyle şey olmaz.” dedi.

BOĞAZI SIKILAN DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU

Düğünde halay sırası nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada yaralanan 5 kişinin kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde karşılaşan iki grubun Acil Servisteki kavgasında, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmış, doktorlar kendilerini korumak adına saklanacak yer ararken, bir doktorun da boğazı sıkılmıştı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada yaşanan arbede sırasında bir doktorun da darbedildiği belirtildi.

Açıklamada, “Akşam saatlerinde hastanemizin acil servisinde yaşanan iki grubun kavgasında, Çocuk Acil Servisi’nde de görevli bir doktorumuz olay sırasında kavgaya karışan biri tarafından boğazı sıkılmak suretiyle darbedilmiştir. Görevli doktor arkadaşımız emniyet birimlerine şikayetçi olmuştur. Sağlıkta şiddetin son bulması dileğiyle doktor arkadaşımız nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

SAVAŞTA BİLE SALDIRILMAZ

Öte yandan Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, yaşanan saldırılardan duydukları rahatsızlıkları dile getirererek, “Olacak şey değil. Bir hastaneye savaşta bile saldırılmaz. Savaşta bile saldırılmayacak yerlere saldırıyoruz. Doktorlar olarak böyle ortamlarda nasıl görev yapalım? Kimi doktor arkadaşlarımız ‘silahlanalım' diyor. Silahlansak ne olacak, yaralanana yine biz müdahale edeceğiz. Hipokrat yeminimiz var. Bu saldırılar bir son bulmalı. “dedi.

HASTANE BASKININ BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Geçtiğimiz gün yaşanan Çukurova Devlet hastanesindeki hastane baskınında bir kişinin tutuklandığını kaydeden Dr. Selahattin Menteş, “Şikayetçi olduklarımızdan sadece birisi de tutuklandı. Olsun bu da olumlu bir adımdır. Şimdi burada da şikayetçi olduk. Bakalım burada tutuklanan olacak mı? Eğer bu tutuklamalar olursa, insanlar belki bu saldırıları yapmaktan vazgeçerler” diye konuştu.

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