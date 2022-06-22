Dün cinayet zanlısıydı bugün resmi misafir

Tüm dünyanın Kaşıkçı cinayetinin bir numaralı sorumlusu olarak gördüğü Suudi Prens Selman bugün Ankara’ya geliyor. Selman, Erdoğan’la da bir araya gelecek.

Başak KAYA

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Arap Baharı'nın başladığı 2010'dan beri sayısız gerilime sahne olan, 2018'de Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Konsolosluğu'nda katledilmesiyle kopma noktasına gelen Ankara-Riyad ilişkilerinde bugün kritik bir ziyaret gerçekleşiyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ankara'ya geliyor. Prens, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Erdoğan ziyaret öncesi “İlişkilerimizi nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendireceğiz” açıklaması yaptı. Ancak bu ziyaret tepki çekti. Çünkü CIA tarafından da Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olarak gösterilen Prens Selman, Türkiye'de uzun süre sert şekilde hedef alınmıştı. Cinayet sonrası Erdoğan, Kaşıkçı'yı “Şehit” diye nitelemiş ve “Katillerinden hesap sormazsak çocuklarımızın yüzüne bakamayız” demişti. Erdoğan, Suudi Prens için de “İnsanları enayi, ahmak zannediyorlar” yorumunu yapmıştı.

Türkiye'deki davanın nisanda Riyad'a devredilmesinin ardından Erdoğan, 4 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a gitmişti. Son dönemde Türkiye, ilişkilerinin bozuk olduğu birçok ülkeyle barışma yolunu seçti. “15 Temmuz'un finansörü” suçlamasının yöneltildiği Birleşik Arap Emirlikleri Prensi El Nahyan Kasım 2021'de Ankara'da ağırlandı. İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog martta Türkiye'yi ziyaret etti. Mısır'la da 8 yıl sonra ilişki kuruldu.

CHP'li Özel: Selman her katil gibi olay yerine geri dönüyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suudi Prens'in ziyaretine tepki gösterdi. Özel şunları söyledi: “Onurlu dış politikamız, kişisel çıkarlara alet ediliyor. Mısır ve Suriye başta olmak üzere ihtiras ve kişisel çıkarlarla, ikili ilişkiler bozuldu. Türkiye'yi ağır ekonomik krize sokanlar, Selman'a bir kez daha sarılıyor. Ölüm emrini veren Selman, her katil gibi olay yerine geri dönüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'un faili ilan edenler, şimdi bu ülkeyle swap peşinde koşuyor. Bu kaçıncı geri vites?”

Kaşıkçı davasının hakimi jest için mi sürüldü?

Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrine karşı çıkan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, Kahramanmaraş'a atandı. Mesleği bırakma kararı alan Demir ile görüşen Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, “Prens Selman'ın kanlı ellerini sildiği petro-dolarlara muhtaç olan AK Parti için ulusal itibar geçer akçe değildi. Gözleri çoktandır sevapta değil, swap'taydı. Kaşıkçı Davası'nı Suudilere diyet veren AK Parti, yargılamanın hakimini de Prens Salman'a adak olarak sunuyor” yorumunu yaptı.

Basında ‘katil prens' başlıkları atılmıştı

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bugün Türkiye'ye yapacağı ziyaret, iktidara yakın kabul edilen basın kuruluşlarının geçmişte attıkları başlıkları ve kullandıkları ifadeleri de akıllara getirdi. Prens Selman hakkındaki birçok haberde Cemal Kaşıkçı cinayetine ithafen “katil” ifadesi kullanılmıştı. Ayrıca Prens için “ABD kuklası” benzetmesi de sıklıkla sayfalarda yer almıştı. Devletin resmi haber kuruluşu olan Anadolu Ajansı da, “Kaşıkçı cinayetinde Prens'in adamları” başlıklı bir haber yayınlamıştı.