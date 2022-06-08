Duş alan kadını dikizleyen tacizci, kadının kocasına yakalandı

İstanbul Maltepe’de evinde duş alan kadını pencereden izleyen taciz şüphelisi, kadının çığlıklarına koşan kocası tarafından yakalanarak sokak ortasında darp edildi. Tacizci, öfkeli kocanın elini öperek, “Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi “ diye yalvardı.

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Maltepe'de bir apartmanın bodrum katındaki dairesinde duş alan kadının penceresini zorlayıp açarak izleyen taciz şüphelisi, banyo yapan kadın tarafından fark edildi.

“ABİ ELİNİ AYAĞINI ÖPEYİM”

Kadının durumu kocasına haber vermesi üzerine, evden çıkan öfkeli koca ile tacizci arasında kovalamaca yaşandı. Tacizciyi sokakta yakalayan öfkeli koca, şahsı sokak ortasında tokatladı.

O sırada tacizci, öfkeli kocanın elini öperek, “Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi “ diye yalvardı.

“BEN EVDE OLMASAM EŞİME Mİ SALDIRACAKTIN”

Eşinin izlenmesine sinirlenen koca, “Bırak, evde ben olmasam ne olacak, eşime mi saldıracaksın. Kıpırdama burada ağzını yüzünü kırarım” diye tepki gösterdi. Kocanın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kocanın şikayetçi olması üzerine taciz şüphelisi şahsı polis merkezine götürüldü. Öte yandan koca tarafından tacizci şahsa atılan meydan dayağa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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