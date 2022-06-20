Eczane çalışanlarını ölümle tehdit eden şüpheli tutuklandı

Ataşehir’de annesine yanlış adres verildiği iddiasıyla eczanedeki çalışanları ölümle tehdit edince gözaltına alınan şüpheli, “tehdit” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde bir eczanede meydana gelen olayda iddiaya göre nöbetçi eczaneyi arayan annesine yanlış adres söylenmesi üzerine saldırgan bir tavırla eczaneye gelen şahıs, eczane çalışanlarına tehdit ve hakaretler yağdırarak, içeride bulunan bilgisayara yumruk attı.

Reçetesini vererek ilaçları isteyen şüpheli E.T., eczanede bulunan diğer vatandaşların sakinleştirmeye çalışmasına rağmen eczane çalışanlarına tehditler savurarak küfürler etmeye devam etti.

“SENİ ÖLDÜRÜRÜM”

Eczacı kadının “Polisi arayın” sözleri üzerine ise şüpheli, “Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin, haberlerde gördüklerinize benzemem” diyerek tehdit etti. Olayın ardından Eczacı Ayşenur Ören’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gönderilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından ‘tehdit' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

“ÇOK PİŞMANIM”

Şüpheli E.T. hakimlikteki sorgusunda, “Annem aradı beni, ilaç almaya gitmişti. Ağlayarak konuşuyordu. Kendisini yanlış yönlendirdiklerini söyledi. Eve de halsiz gelince, ‘Tamam ben ilacını alırım' dedim. İlacı almaya gittim. Annemi neden yanlış yönlendirdiklerini sordum. Olaydan dolayı pişmanım. Özür dilemeye de gidecektim. Antidepresan tedavisi görüyordum. Çok pişmanım. Affettirmek için elimden geleni yapmaya çalışırım. Babam kucağımda öldüğü için anneme düşkünüm. Annemi o şekilde görünce dayanamadım. Ben birini incitecek bir insan değilim. Ettiğim küfürlerden dolayı da özür dilerim” dedi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, ifade işlemleri tamamlanan şüphelinin “tehdit” suçundan tutuklanmasına karar verdi. İHA

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