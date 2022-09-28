Eczanede kadına saldırdı, sebebi ise ‘pes’ dedirtti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir eczaneden ilaç alan kadına saldıran Mustafa Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin mahkemede verdiği ifade ise 'pes' dedirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 21 Eylül günü, Yeni Mahalle’de bulunan bir eczanede öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, ilaç almak için eczaneye gelen B.S. adlı kadın, arkasından içeri giren kimliği belirsiz kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kadını hiç tanımağı iddia edilen şüpheli, koşarak eczaneden dışarı çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırı anları eczanenin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansırken, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin Mustafa Ç. olduğu belirlendi. Kimlik ve adresinin belirlenmesinin ardından Mustafa Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

YOL VERDİĞİ İÇİN SALDIRMIŞ

Emniyette ifadesi alınan Mustafa Ç.’nin, “Yolda önümde yürüyordu. Bana yol verdi. Bu davranışı hoşuma gitmedi. Arkasından eczaneye girip, onu ittim” dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir İstanbul'da eczaneden ilaç alan kadın tanımadığı kişinin saldırısına uğradı