Efes 2022 Tatbikatı’ndan çarpıcı görüntüler: Hücum marşı eşliğinde sahile çıkarma yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin son yıllardaki en büyük planlı tatbikatlarından, dost ve müttefik 37 ülkeden katılımın olduğu ve 10 binden fazla personelin görev aldığı Efes 2022 Tatbikatı, çarpıcı görüntülere sahne oluyor. İzmir'de gerçekleşen tatbikatta piyadeler, tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar hücum marşı eşliğinde sahile çıkarma yaparak intikale başladı ve düşman hedeflerini vurarak ilerledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından olduğu belirtilen, 37 ülkenin katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleşen Efes 2022 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor.

MUHAREBE SAHASINA HÜCUM TATBİK EDİLDİ

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nde gündüz safhasında Deniz Kuvvetlerine ait ADA sınıfı korvetlerden yapılan top atışlarıyla hedefler imha edildi.

Kara Kuvvetlerine ait helikopterlerle yapılan hava hücum harekatı ile top/obüs ve komuta kontrol araçları muharebe sahasına başarıyla taşındı.

Deniz Kuvvetlerinin SAT Komandoları, sahildeki gözetleme radarını makineli tüfek atışı ve roketatar ile imha etti.

HÜCUM MARŞI EŞLİĞİNDE SAHİLE ÇIKARMA

Piyadeler, tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar hücum marşı eşliğinde sahile çıkarma yaparak intikale başladı ve düşman hedeflerini vurarak ilerledi. Sis bombalarıyla perdeleme yapan tanklar ve Deniz Piyadeleri hedefleri başarıyla imha ederek kıyıbaşını tuttu.

“NATO’YA TÜRKİYE’NİN KATKILARININ SOMUT VE NET BİR GÖSTERGESİ”

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dost ve müttefik 37 ülkeden katılımın olduğu ve 10 binden fazla personelin görev aldığı EFES2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı aynı zamanda NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşuna yönelik Türkiye’nin katkılarının somut ve net bir göstergesidir” denildi.

BİR YILDA 136 TATBİKAT

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen EFES-2022 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü'nde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, yoğun operasyonlarını icra edildiğini belirterek, bununla birlikte eğitim-öğretim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğini ifade etmişti.

Bakan Akar, “Bu kapsamda ‘Hazır ol cenge istersen sulh u salah’ düsturuyla sadece 2022 yılında 136 tatbikat yapılması planlanmıştır. İki yılda bir müşterek ve birleşik olarak gerçekleştirilen Efes Tatbikatı da bunlardan biridir. Tatbikatımız, başarıyla icra edilerek belirlenen hedeflere ulaşılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın 'adaları silahlandırmakla' suçladığı Yunanistan haritayla yanıt verdi

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a mesaj: Aklını başına al kendine gel, şaka yapmıyorum!