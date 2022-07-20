‘Eğitim durumumuz bir felaket, depremden daha tehlikeli’

Milyonlarca öğrencinin hayal kırıklığına uğradığı YKS sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Son üniversite sonuçları gösteriyor ki eğitim durumumuz bir felaket, depremden daha tehlikeli. Tam anlamıyla bir beka sorunu. Eften püften bir çok şeye beka sorunu diyenlere duyurulur” ifadelerini kullandı.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2022-YKS) sonuçları, birçok öğrenci ve veli için büyük hayal kırıklığı yarattı. Barajın kaldırıldığı 2022-YKS’ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu, bunun da yığılmaya neden olduğu yönünde eleştiriler yapıldı. Uzmanlar, son yılların en kötü sınav yerleştirmesinin yapılacağı yönünde görüşleri belirtti.

NACİ GÖRÜR’DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sınav sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Görür, “Eğer doğru incelediysem son üniversite sonuçları gösteriyor ki eğitim durumumuz bir felaket, depremden daha tehlikeli. Tam anlamıyla bir beka sorunu. Eften püften bir çok şeye beka sorunu diyenlere duyurulur” ifadelerini kullandı.

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